Lluvias débiles llegarán a sectores cordilleranos y precordilleranos de la región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la Región Metropolitana tendrá un fin de semana marcado por precipitaciones débiles y aisladas, provocadas por una baja segregada ubicada frente a la zona centro-norte del país.

El meteorólogo Elio Brufort explicó a Emol que “va a ocasionar chubascos débiles y aislados a partir de la mitad de la tarde del día de hoy, del día sábado, hasta la mañana del día domingo”. Según detalló, estas lluvias “van a estar concentradas principalmente hacia el sector oriente, sectores precordilleranos y la cordillera de la zona central”.

Los montos de agua caída serán bajos, no superando los 5 milímetros en total durante el evento. En materia de temperaturas, este sábado se registró una máxima de 13,4°C —ligeramente por debajo de lo pronosticado—, mientras que para el domingo se esperan mínimas cercanas a los 8°C y máximas en torno a los 12°C.

Respecto a los días siguientes, Brufort adelantó que el lunes y martes presentarán “cielo con abundante nubosidad”, mientras que el miércoles la jornada estará “nublada variando a despejado”. Durante esos días, las máximas no deberían superar los 18°C en la capital.

