Lluvia provocó colapso de carpa en feria del Parque Bicentenario de Vitacura: generó pánico entre asistentes y daños en productos

La lluvia que cayó este jueves en la región Metropolitana provocó estragos en sectores de algunas comunas.

Uno de los lugares afectados fue el Parque Bicentenario de Vitacura, luego que una enorme lona que cubría la feria de moda y diseño de Bazar ED, colapsara con el peso del agua.

El momento generó pánico, ya que las personas presentes arrancaron en busca de refugio.

Los expositores lamentaron que algunos de sus productos terminaran mojados y en el suelo.

Otro punto donde se pudieron apreciar los efectos de la lluvia fue en el sector de Rotonda Grecia, donde se acumuló una gran cantidad de agua, deteniendo por momentos el tránsito y obligando a realizar labores de despeje.

(Video: @Sepulinares)

