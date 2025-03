Llegó el otoño a Chile: Equinoccio fue a las 6:00 horas, pero altas temperaturas seguirán

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que este jueves 20 de marzo, a las 6 horas con 01 minutos, se produjo el equinoccio de otoño, estación en la cual las temperaturas deberían comenzar a descender, indicando la proximidad del invierno.

El planeta orbita alrededor del Sol con una inclinación de 23,5 grados, lo cual significa que los hemisferios se intercambian para recibir los rayos del Sol.

Dos veces al año, la órbita de la Tierra y su inclinación axial se combinan para que el Sol se sitúe justo por encima del Ecuador de la Tierra, trazando la línea divisoria entre las partes claras y oscuras del planeta.

Los equinoccios se producen en las mismas fechas tanto para el Hemisferio Norte como para el Sur, de modo que cuando para el Hemisferio Sur se produce el equinoccio de otoño, para el Hemisferio Norte corresponde el de primavera.

A pesar de la llegada del otoño, persisten las altas temperaturas máximas. La directora del Observatorio Climático de la U. San Sebastián, Paula Santibáñez, señaló que "esto se explica por un fenómeno local. Se trata de un niño costero, con aguas más cálidas de lo normal frente a las costas de Ecuador, Perú y en el norte de Chile”.

En estos lugares, este fenómeno “produce precipitaciones locales, pero en la zona centro del país produce vaguadas costeras con días nublados que se alternan con días calurosos producto de vientos secos y cálidos que bajan del Este. Eso hace que la temperatura máxima suba mucho, hasta alcanzar los 34°C en los valles interiores. Sobre todo, en la zona que va de la Región de Valparaíso a Los Ángeles se sentirá un calor seco”.

Por su parte, Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de la U. de Santiago, señaló que “este calentamiento anómalo en la costa de Ecuador y Perú afecta al clima en buena parte del continente sudamericano. Esto probablemente ayuda a entender por qué el verano (las últimas semanas) en Chile fue algo más caluroso de lo pronosticado y por qué se están produciendo precipitaciones sobre el promedio en Argentina”.

En tanto, Matías Pino, meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), indicó que el calor de estos días “afectará a gran parte de la zona central, desde la zona sur de la región de Coquimbo hasta la región del Ñuble. Esto se produce por el ciclón subtropical que está en las costas del Océano Pacífico y que causa poca humedad en el ambiente y el incremento de la temperatura”.

Lo anterior también va asociado a poca nubosidad, lo que provoca mayor oscilación térmica, explica Pino. “La temperatura se eleva rápido, pero las mañanas y las tardes son heladas, ya que la temperatura del suelo se escapa rápido, porque no hay nubes que la retengan”.

Pese al calor de esta semana, las cifras no estarían dentro de las temperaturas máximas históricas para estos meses en Santiago. “En 2015 se registró una temperatura de 36,2°C; en 1978 hubo 35,2°C, al igual que en 2012. En 2016 se registró una máxima de 36°C. Por lo tanto, (el de hoy martes) no es un evento extremo y no entra en los top 5 de marzo”, finalizó Pino.

