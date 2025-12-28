Litio cierra 2025 a US$15.920 la tonelada, lejos del récord de 2022

El precio del litio cerró 2025 con una notable alza, marcando US$ 15.920 por tonelada de carbonato. Esto representa un incremento del 55% respecto al inicio del año, cuando el valor era de US$ 10.294. Sin embargo, pese a la recuperación, el promedio anual se situó en US$ 10.439, muy por debajo del récord histórico de US$ 72.462 registrado en 2022.

Según la consultora GEM Mining, 2025 se convierte en el año con menor valor promedio desde 2015, cuando el carbonato de litio cotizó a US$ 9.012 la tonelada. El año pasado el promedio fue de US$ 12.556, mostrando la fuerte volatilidad que ha caracterizado al mercado del “oro blanco”.

El repunte actual se explica por un mayor dinamismo de la demanda, particularmente en aplicaciones de almacenamiento energético para vehículos eléctricos y sistemas renovables. Además, algunas productoras suspendieron temporalmente la extracción durante 2025 debido a precios insostenibles a mediados de año, lo que contribuyó a equilibrar el mercado.

Cochilco destacó que en las últimas semanas se observó un avance importante en el precio del litio, influido por condiciones de mercado más favorables. La incertidumbre sobre la reapertura de la mina Jianxiawo de CATL en China ha ejercido presión sobre el suministro, mientras se proyecta un aumento del consumo derivado de sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio.

De cara a 2026, se espera una recuperación moderada de la cotización, aunque el reinicio de operaciones en China podría generar retrocesos en el corto plazo. En este contexto, la industria observa con cautela la evolución de la oferta global y el comportamiento de la demanda en un mercado estratégico para la transición energética.

