Lista ganadora del Partido de la Gente recurrirá al Tricel por invalidación de comicios

Un nuevo conflicto interno enfrenta el Partido de la Gente luego que el Tribunal Supremo de la colectividad decidiera dejar sin efecto las elecciones realizadas el pasado 25 de abril, proceso en el que había resultado vencedora la lista encabezada por Patricio Quisbert.

La resolución del organismo partidario apuntó a que la elección no contó con “las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental” necesarias para validar oficialmente los resultados, por lo que se determinó convocar a nuevos comicios internos.

La decisión generó la inmediata reacción de Quisbert y su equipo, quienes anunciaron que acudirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la medida adoptada por el tribunal del partido.

“No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden, vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección, porque consideramos que no ha sido de todo transparente el proceso por parte del Tribunal Supremo”, afirmó el dirigente.

La lista B había conseguido imponerse en la elección interna, donde además se definieron cargos de la directiva nacional, regionales y juveniles del PDG. Junto a Quisbert también fueron electos Patricio Briones y Fabián Ossandón como vicepresidentes.

El excandidato a gobernador por Tarapacá agregó que actualmente están revisando el escenario junto a su equipo jurídico. “Esperamos que todas las observaciones que hicieron durante el proceso puedan ser transparentadas, si se consideraron o no se consideraron. Por lo pronto, tenemos solamente el comunicado (del tribunal del partido), que lo estamos analizando con el área legal que nos está colaborando”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que la decisión definitiva respecto a las acciones legales podría adoptarse durante las próximas horas. “Creo que pronto vamos a tomar una determinación más concreta mañana (domingo) o el lunes, pero sí o sí vamos a ir al Tricel a presentar nuestro reclamo”, aseguró.

Mientras se desarrolla la controversia, Rodrigo Vattuone continuará ejerciendo como presidente del partido y Franco Parisi seguirá desempeñándose como vicepresidente hasta la realización de nuevas elecciones internas.

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