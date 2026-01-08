Líneas del Sistema Red al Aeropuerto de Santiago suman más de 6,1 millones de transacciones

A tres años de la llegada del transporte público al Aeropuerto de Santiago, los servicios de Red Movilidad 444 y 555 superan las 6,1 millones de transacciones, de acuerdo al balance entregado por el Ministerio de Transportes.

En particular, el recorrido 555, que conecta el aeropuerto con la estación Pajaritos del Metro, tuvo 1,3 millones de validaciones durante 2025, lo que representa un aumento de 42% desde 2023, cuando inició su operación. En tanto, el servicio 444, que une el terminal aéreo con la Intermodal La Cisterna, registró 1,5 millones transacciones con un crecimiento de 41% desde su debut en 2024.

“Fue un anhelo de la gestión del gobierno del Presidente Boric el poder llegar con el sistema Red al Aeropuerto de Santiago, y los números han sido completamente un éxito. Más de 6 millones de validaciones y un aumento de más de un 40% en el uso de los recorridos 555 y 444, trasladando a trabajadores, pasajeros, que hoy día lo pueden conectarse con el centro de la ciudad a solo un bip! y a un costo de $ 870 pesos”, indicó el ministro (s) Jorge Daza.

Por su parte, Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto de Santiago, expresó que “la incorporación del transporte público al Aeropuerto de Santiago ha permitido diversificar las alternativas de viaje, tanto para nuestros pasajeros como para los trabajadores, a través una opción integrada al sistema de movilidad de la ciudad. El crecimiento sostenido de los viajes demuestra que se ha consolidado un grupo de usuarios que sustenta con claridad el proyecto de la futura Línea A del Metro, que desde 2032 conectará al aeropuerto en siete minutos con la ciudad”.

En línea con este avance, el aeropuerto ha reforzado su infraestructura para facilitar el uso de estos servicios de transporte público. De esa forma, desde septiembre pasado comenzaron a operar cinco máquinas de venta y recarga de tarjeta bip! en el Terminal Nacional (T1), el Terminal Internacional (T2) y la Intermodal Aeropuerto.

En sus primeros cuatro meses de operación, estos puntos han registrado la venta de más de dos mil tarjetas y la recarga de otras 12 mil.

