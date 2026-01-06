Liceos emblemáticos de Santiago caen en ranking PAES y sólo un 33% de los postulantes proviene de la educación pública

Un 33% de los jóvenes que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se formó en la educación pública. Además, según los datos disponibles, se confirmó la caída en el rendimiento de los liceos emblemáticos.

Según consigna El Mercurio, el caso del Instituto Nacional —y de acuerdo al puntaje de los escolares que permitieron compartir sus datos con las universidades— este año obtuvo un promedio de 702,1 puntos, lo que hizo que se posicionara en el puesto 360 del ranking, 57 puestos más abajo que el año pasado, cuando promedió 703,4 puntos.

La directora del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, Paulina Retamales, quien desde el 1 de enero se hace cargo de los colegios del centro de la capital, abordó los desafíos que se abren con estos resultados.

“Sin duda tenemos que poner el foco en los procesos pedagógicos, que van más allá de los resultados, pero también en los procesos de enseñanza, en las metodologías adecuadas y contextualizadas”, aseguró.

A fines de 2025, la Municipalidad de Santiago inició una investigación contra profesores del establecimiento por presunta colaboración con los “overoles blancos”, lo que se suma a un sinnúmero de “salidas incendiarias”, amenazas a profesores y pérdida de clases.

Mientras tanto, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) subió un puesto en el ranking respecto a 2025, siendo el número 1.147, Con todo, en 2015 era el 372.

Cabe recordar que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que “el objetivo de la PAES no es la construcción de rankings, obviamente no podemos evitar que quienes quieran hacerlos los hagan”.

