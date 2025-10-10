Licencias médicas disminuyen en un 22,8% en agosto y Suseso atribuye la baja a mayores fiscalizaciones y controles

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó el Informe de Evolución de Licencias Médicas Electrónicas, el que dio cuenta que, en agosto de 2025, el número de licencias médicas emitidas por enfermedad o accidente común registró una disminución del 22,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, y un aumento de 4,9% respecto de julio pasado.

En el acumulado de enero a agosto, el total de licencias emitidas alcanza las 4.894.453, lo que representa una baja del 11,1% en relación con el mismo período de 2024, marcando un cambio relevante en la tendencia de los últimos años.

Del total de licencias emitidas con pronunciamiento en el período entre enero a agosto, un 60,5% correspondió a mujeres y un 39,5% a hombres. Estas licencias fueron utilizadas por 1.870.351 trabajadores, de los cuales 1.065.517 fueron mujeres y 804.834 hombres, lo que equivale a un promedio de 2,5 licencias por persona trabajadora.

De acuerdo con el último Informe elaborado por la Unidad de Estudios y Estadísticas de la Suseso, la disminución se observa en la mayoría de los diagnósticos. Las licencias por trastornos mentales continúan siendo las más prevalentes, representando el 32,6% de las LME emitidas con pronunciamiento entre enero y agosto. Otros diagnósticos también registraron variaciones: las enfermedades respiratorias cayeron un 22%, las musculoesqueléticas un 10%.

Al desagregar según el seguro de salud, se observa que las licencias de los trabajadores afiliados a Fonasa disminuyeron en un 8,9%, alcanzando 3.959.036 licencias. En tanto, las correspondientes a afiliados de Isapres descendieron en un 18,3%, totalizando 735.530 licencias.

La Suseso precisó que esta tendencia no solo se vincula al informe de la Contraloría General de la República difundido en mayo pasado, sino que también responde a las acciones de fiscalización desarrolladas en los últimos meses. Entre ellas se destacan el bloqueo preventivo de 456 profesionales que presentaron comportamientos irregulares en la emisión de licencias médicas, así como el reforzamiento de las medidas de control preventivo y supervisión del sistema.

"Este descenso refleja que las medidas de fiscalización están dando resultados concretos y a las nuevas facultades regulatorias que tenemos desde mayo pasado. Nuestro compromiso es seguir resguardando que la licencia médica cumpla su verdadero propósito: proteger la salud de las y los trabajadores que lo necesitan, fortaleciendo al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema", señaló la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto.

Adicionalmente, la Superintendencia ha concluido tres fiscalizaciones específicas para prevenir el mal uso de la licencia médica, focalizadas en los profesionales emisores. Estas incluyeron la revisión de casos de médicos que se auto-otorgan licencias médicas (90) y de médicos que, estando con reposo, emitieron este tipo de documentos (6.410) entre enero de 2023 a junio de 2025.

A esto se suma la implementación de las instrucciones de la Suseso a los operadores de licencia médica: Suspensión temporal automática de la capacidad de emitir licencias médicas mientras el profesional esté con reposo y bloqueo para la autoemisión.

Finalmente, la Suseso recalcó que continuará monitoreando de manera permanente la evolución de las licencias médicas electrónicas y mantendrá la coordinación con otras instituciones del sistema de salud y seguridad social, con el fin de garantizar un uso correcto y responsable de este derecho. responsable de este derecho.

PURANOTICIA