Licencias médicas: Compin e Isapres podrán usar bases de datos y redes sociales para detectar incumplimientos

Tras los hallazgos de la Contraloría General de la República -que revelaron que miles de personas incumplían los reposos médicos, viajaban o incluso asistían a casinos durante sus licencias- la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) decidió actualizar la normativa que regula la fiscalización de estos permisos.

Mediante una nueva circular, el organismo autorizó a las isapres y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a solicitar antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Policía de Investigaciones (PDI) cuando existan dudas sobre el cumplimiento del reposo indicado en una licencia médica.

“Las Compin e isapres podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso, como bases de datos o registros internos, información o registros administrativos de una entidad del sector público, como, por ejemplo, registros de la PDI, del SII, u otros a los que pueda acceder, que den cuenta de una situación de incumplimiento de reposo durante el periodo otorgado en la respectiva licencia médica”, señala el documento.

Además, se establece que las publicaciones en redes sociales podrán ser utilizadas como evidencia, siempre que permitan verificar con claridad que el hecho ocurrió durante el periodo de reposo.

“Tratándose de fuentes de información de libre acceso público, como, por ejemplo, publicaciones en redes sociales, dichos antecedentes deben dar cuenta de forma fehaciente de la situación de incumplimiento de reposo, de manera tal que exista certeza de que el hecho publicado ocurrió efectivamente durante el periodo de reposo”, añade la circular.

Respecto a las licencias médicas por patologías psiquiátricas, la normativa aclara que salir del domicilio no constituye incumplimiento de reposo, siempre que la persona permanezca dentro del territorio nacional.

La Suseso también habilitó a los sistemas de salud para revisar si el beneficiario realizó actividades remuneradas durante el periodo de licencia. En ese caso, se podrá verificar si emitió boletas de honorarios u otros documentos que acrediten trabajo alternativo.

En cuanto al uso de redes sociales como fuente de fiscalización, el organismo remarcó que “dichos antecedentes deben dar cuenta de forma fehaciente de la realización de trabajos durante el periodo comprendido en la respectiva licencia médica, de manera tal que exista certeza de que el hecho publicado ocurrió efectivamente durante el referido periodo”.

