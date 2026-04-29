Liberan a empresario de 84 años secuestrado en San Miguel tras una semana cautivo

En la comuna de Colina fue liberado durante la mañana de este miércoles 29 de abril el empresario ferretero de 84 años que fue secuestrado en San Miguel.

Las primeras informaciones sostienen que el adulto mayor estaría en buenas condiciones y que fue trasladado a un centro de salud para evaluar su estado.

Asimismo, se indicó que habría personas detenidas por este hecho, quienes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE).

Jorge Vera Fierro permaneció exactamente una semana secuestrado por un grupo de desconocidos, quienes pedían $700 millones para liberar con vida al hombre.

De momento se desconoce si se efectuó algún pago para su liberación, pero se espera que en los próximos minutos las autoridades entreguen una vocería.

La policía sospecha de la participación de una banda de extranjeros, por el acento de los secuestradores que negociaban el rescate del empresario ferretero.

De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en el sector El Llano, cuando se trasladaba en su camioneta, momento en que tres vehículos lo interceptaron y obligaron a subir a uno de ellos para escapar con rumbo desconocido.

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