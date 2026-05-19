Proyecto de reconstrucción nacional entra a su fase decisiva con respaldo del PDG y protestas en el Congreso en Valparaíso

La sala de la Cámara de Diputados iniciará la discusión y votación en general y en particular del proyecto de reconstrucción nacional. Organizaciones de trabajadores, sociales y estudiantiles llamaron a manifestarse en el exterior del Congreso en Valparaíso.

Para ser aprobado, con los 155 diputados presentes en sala, el Ejecutivo necesita 78 votos, es decir, mayoría simple. Ya tiene 76 asegurados del oficialismo y tras el acuerdo con el Partido de la Gente, gracias al compromiso del Gobierno de reembolsar los gastos en pañales y medicamentos, aseguró otros 13 en sala.

Este lunes, en la Comisión de Trabajo, entre otras materias se aprobó sancionar con la destitución del cargo a quienes hagan uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se comprometió realizar en el segundo trámite en el Senado mayores precisiones en torno a la forma en que se acreditará la infracción.

Tal como aconteció en la Comisión de Hacienda, se rechazó la eliminación de la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la norma que modificaba el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. La bancada de diputados de RN envió a La Moneda un documento que busca modernizar la franquicia y el ministro Quiroz anunció modificaciones también en el segundo trámite en el Senado.

Posteriormente, en la Comisión de Medio Ambiente, que sesionó hasta las 23:00 horas de este lunes, se aprobaron modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y otras normas de la institucionalidad ambiental y patrimonial del país, en especial en lo referente a los hallazgos arqueológicos.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar al año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

- Alivio tributario: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

- Fondo de Emergencia: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

- Vivienda y personas mayores: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

- Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

PURANOTICIA