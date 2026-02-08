Ley Jacinta detiene transitoriamente la venta del Seguro Obligatorio SOAP

La venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) fue suspendida de manera transitoria luego de la entrada en vigencia de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, la cual introduce cambios en el sistema y exige un procedimiento administrativo previo para su implementación.

Según la Asociación de Aseguradores de Chile, las compañías no pueden comercializar el seguro hasta que la Comisión para el Mercado Financiero deposite la nueva póliza en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial, requisito indispensable para autorizar la venta bajo las condiciones actualizadas.

Mientras tanto, un estudio de ComparaOnline evidenció grandes diferencias de precios entre aseguradoras pese a que la cobertura es idéntica en todas las compañías. La brecha de precios puede superar el 40% para un mismo tipo de vehículo, siendo la más alta en carros de arrastre con un 62% de diferencia entre la opción más económica y la más cara.

Desde la industria, indicaron que lamentan los inconvenientes que la suspensión pueda generar en los usuarios y aseguraron que esperan que la autoridad concluya el proceso para retomar la comercialización con las nuevas reglas, incluyendo los aumentos en los montos de indemnización para víctimas de accidentes de tránsito.

El plazo legal para contratar y pagar el SOAP 2026 se mantiene vigente hasta el martes 31 de marzo, fecha límite para que los vehículos puedan circular conforme a la normativa actual, por lo que los usuarios deberán planificar la adquisición del seguro una vez se reactive la venta.

PURANOTICIA