Ley de aborto en tres causales: Ministra Orellana subraya necesidad de garantizar acceso

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó la importancia de las mejoras impulsadas por el gobierno en el reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. Además, abordó el anuncio de un próximo proyecto de ley para la legalización del aborto.



En una carta dirigida a El Mercurio, la ministra destacó que desde 2018, más de 5.600 mujeres, entre ellas 445 menores de edad, han acudido a centros de salud por motivos como violación, inviabilidad fetal o riesgo vital. “Cerca del 85% ha decidido interrumpirlo y alrededor de 15%, continuarlo”, afirmó.

Para Orellana, esta ley ha sido crucial, ya que ha permitido a las afectadas tomar decisiones trascendentales en medio de situaciones complejas. “Ha permitido a más de 5.600 niñas y mujeres tomar una decisión luego de situaciones difíciles y dolorosas, y de esa forma, comenzar a recuperar su proyecto de vida, sea cual sea su decisión”, añadió.

Sin embargo, la ministra advirtió sobre las limitaciones existentes debido a restricciones reglamentarias impuestas en 2018. Según Orellana, es fundamental resolver estos problemas para garantizar que todas las mujeres, incluidas las de zonas rurales o aisladas, puedan ejercer su derecho de manera informada y con apoyo. “En 18 de los 68 establecimientos públicos de salud habilitados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, más de dos tercios de obstetras son objetores de conciencia en la causal de violación, y en 5 de ellos, 100% lo son”, señaló.

Para abordar estas dificultades, la ministra explicó que las modificaciones propuestas buscan garantizar acceso a personal sanitario suficiente, traslados oportunos y el acompañamiento necesario. Estas propuestas ya han sido enviadas a Contraloría para su revisión.

En cuanto al proyecto de aborto legal, la ministra enfatizó que “afortunadamente, en nuestro país la consigna ‘aborto legal para no morir’ no es representativa de la realidad sanitaria, puesto que por el uso clandestino de misoprostol casi no hay muertes por aborto”. Sin embargo, alertó sobre los riesgos del mercado negro, donde las mujeres enfrentan inseguridades sobre la efectividad y seguridad de los procedimientos.

Orellana concluyó con un llamado a priorizar la experiencia de las mujeres: “Nuestra invitación es a poner en el centro la experiencia de las mujeres y niñas, y su derecho a llevar a cabo un proyecto de vida”. Cerró su carta con una reflexión contundente: “Las mujeres tienen motivos, y estos no siempre encajan en una causal”.

