Levantan embargo contra municipio de Santiago por clínica Sierra Bella

La justicia levantó el embargo dispuesto contra la Municipalidad de Santiago debido a una demanda por incumplimiento de pago que presentó la inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa de la propiedad en que funcionó la Clínica Sierra Bella.

Según publica La Tercera, la inmobiliaria busca el pago de los $8.252.873.341 pactados en la fallida operación, luego que, a mediados de septiembre, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago(CBRS), acatando una sentencia de la justicia civil inscribiera el inmueble a nombre del municipio.

Ante el embargo, la administración del alcalde Mario Desbordes presentó un incidente de exclusión que fue acogido por el 20° Juzgado Civil de Santiago.

“Se acoge el incidente de exclusión de embargo promovido por la ejecutada, por haber sido embargados bienes inembargables”, dice la resolución del juzgado, aludiendo la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De esta forma, se ordena el alzamiento del embargo sobre los dineros existentes en una cuenta corriente Scotiabank que administra el municipio, “debiendo diligenciarse por receptor judicial”.

