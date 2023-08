"Levantadas de raja" y "no te cruces con nosotras": El encontrón entre parlamentarias comunistas y diputada Barchiesi en el Congreso

La diputada republicana Chiara Barchiesi y sus similares comunistas Lorena Pizarro, Alejandra Placencia y Nathalie Castillo sostuvieron un duro enfrentamiento verbal este miércoles en el Congreso, debido a que Barchiesi contrató al ex carabinero Sebastián Zamora, formalizado en el caso Puente Pío Nono.

Según la versión de Pizarro, las parlamentarias del PC fueron sorprendidas por Barchiesi cuando criticaban la contratación del asesor lo cual habría provocado la molestia de la republicana, quien se acercó a sus colegas y -según acusan- las habría calificado como “comunistas levantadas de raja”.

“La diputada Barchiesi nos enfrenta, nos insulta y vamos a decir algo bien claro: que se haga cargo de a quién tiene trabajando para ella, porque lo otro es impunidad", dijo la legisladora en referencia al excarabinero que fue formalizado por supuestamente empujar a un joven manifestante al río Mapocho desde el puente Pío Nono.

"Pensar que nosotros vamos a ver a quienes golpearon a jóvenes durante la revuelta popular, no lo vamos a hacer porque nosotros respetamos los derechos humanos. Y en un tono de insulto, nos trata de comunistas levantadas de raja. Una ordinaria, una vulgar, una clasista, eso nunca ha sido un argumento”, añadió Pizarro.

La bancada del PC anunció que está analizando llevar a la diputada Barchiesi al Comité de Ética de la Cámara.

Por su parte, la diputada republicana señaló que “este miércoles me vi enfrentada a un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas, por la simple razón de pedirles respeto para mi equipo de trabajo”.

Luego agregó que "efectivamente, entre quienes me apoyan se encuentra Sebastián Zamora, quien es un ex carabinero investigado por la caída de un manifestante violento al río Mapocho, en 2020".

En esa línea explicó que "se trata de un caso judicial que aún está en proceso, por lo tanto no hay una definición judicial al respecto. En este sentido, la diputada Pizarro falta a la verdad cuando habla de impunidad".

"No puede ser que en este Congreso Nacional una diputada de la República sea agredida y violentada por sus pares. Menos que no me dejen avanzar por los pasillos, señalando: ‘no te cruces con nosotras’. A todas luces, una frase de baja estofa, no digna de autoridades de este país".

Finalmente, Barcheisi anunció que llevará a las parlamentarias a la comisión de Ética.

VIDEO:

(Video: 24 Horas)

