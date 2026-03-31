Letelier realizó balance de su gestión en el CDE destacando acciones impulsadas frente a procesos de alta connotación pública

El Presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, presentó el balance final de su gestión al mando de la institución. El informe corresponde al cierre de su mandato de tres años, el cual concluirá formalmente a mediados del próximo mes de abril.

El acto oficial estuvo encabezado por el Presidente José Antonio Kast, y contó con una amplia convocatoria que incluyó a representantes del Poder Judicial, miembros de la administración central, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, así como directivos de organismos autónomos, académicos e integrantes del Consejo de la Sociedad Civil.

En la instancia, el líder del organismo estuvo acompañado por el cuerpo de consejeras y consejeros, además de abogados procuradores fiscales, directivos y el personal administrativo que conforma el Consejo de Defensa del Estado.

Durante su exposición, Letelier detalló las cifras que reflejan la envergadura de los procesos y montos que el CDE custodia actualmente. En términos patrimoniales, el organismo gestionó durante 2025 un total de 45 mil asuntos vigentes. Esta cifra representa un incremento de 2 mil casos respecto a 2024 y de 7 mil en comparación con 2023, consolidando un crecimiento del 18,2% en apenas tres años.

Respecto al desglose de estas cifras, un 47% del total (equivalente a 21.448 casos) corresponde a litigios que se encuentran en plena tramitación ante los tribunales de justicia. Este volumen de causas experimentó un alza del 2% en relación con el año anterior, cuando se contabilizaban 20.977 juicios.

Sobre la naturaleza de estas acciones judiciales, el 64% se concentra en materias civiles o contencioso administrativas, mientras que un 16% deriva de procesos laborales y de cobranza. El resto se divide en acciones ante tribunales superiores (7%), causas del ámbito penal (6%), reclamaciones por expropiaciones (5%) y un 2% vinculado a otros procedimientos especiales. La cuantía económica de estos litigios asciende a 14 billones 617 mil millones de pesos, cifra que representa el 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Uno de los hitos destacados por Letelier fue la creación de la Unidad de Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria. Con solo seis meses de operatividad, esta división ha impulsado estrategias para la recuperación de activos fiscales, incluyendo la presentación de cuatro demandas de nulidad absoluta contra sujetos sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En materia penal, el balance subrayó la intervención del CDE en casos de alta relevancia pública donde funcionarios habrían vulnerado sus deberes. En este ámbito, destaca la participación como querellante en 203 causas que afectan a municipalidades. Asimismo, en el fraude por licencias médicas, desde 2022 se han interpuesto 96 querellas y ampliaciones contra 274 imputados, por un perjuicio fiscal que excede los $81.000.000.000.

Respecto al rol de la institución en estas indagatorias, Letelier fue enfático: “La participación del Consejo de Defensa del Estado en asuntos penales exige un estudio riguroso de los antecedentes presentes en cada investigación. Somos plenamente conscientes de las implicancias que conlleva imputar un delito a una persona determinada. Bajo el rigor del estándar probatorio penal, nuestra intervención se rige por la mesura y la certeza técnica”.

Al concluir, la autoridad repasó los pilares de su administración, señalando que su legado principal se enfoca en el fortalecimiento del litigio estratégico, la optimización de la gestión del conocimiento, el vínculo con el mundo académico y la búsqueda de la excelencia institucional mediante la innovación.

(Imagen: Consejo de Defensa del Estado)

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