Leonarda Villalobos al dejar la cárcel asegura que "no me arrepiento absolutamente nada de haber grabado el audio"

Leonarda Villalobos, imputada por el «Caso Audio», dejó la cárcel de mujeres de San Joaquín luego de permanecer en prisión preventiva cerca de ocho meses.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó la medida cautelar de prisión preventiva de la abogada por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

A su salida del recinto penitencial, la acusada de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, señaló que “nosotros pedimos hoy día la revisión de cautelares porque creemos que el tiempo transcurrido ya se ha dejado ver. Yo he aportado lo que más que he podido y creo que eso es lo que se tiene que valorar”.

Villalobos mencionó que reconoció ante Fiscalía “que les había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila”.

Asimismo, la imputada dijo que “no me arrepiento absolutamente de nada de haber grabado el audio. Sí me arrepiento y me voy a arrepentir siempre de haberle entregado el audio a Yael Speisky”.

“Confié en ella, confié en que era una colega, una mujer que estaba dispuesta a asumir y a que su marido asumiera resarcir el perjuicio que estaban haciendo, que habían hecho, y no lo hizo”, indicó.

