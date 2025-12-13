Leitao proyecta reglamento de Ley de Seguridad Municipal en seis meses

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, proyectó que el reglamento que complementa la Ley de Seguridad Municipal podría estar listo en un plazo de seis meses, tras reunirse con dirigentes de Comités de Seguridad de Cerrillos y el alcalde Johnny Yáñez. La autoridad explicó que el instrumento regulará las exigencias de capacitación, preparación e inhabilidades para los funcionarios municipales que cumplen labores de seguridad.

Leitao destacó que el proceso de implementación será progresivo, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los equipos municipales y mejorar la reacción e intervención frente a delitos flagrantes. Asimismo, enfatizó que algunas medidas de la ley entran en vigor de manera inmediata, como la protección penal para los funcionarios municipales y los inspectores, incorporando un agravante para quienes agredan a estos trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

La subsecretaria detalló que la ley reconoce formalmente funciones que ya se ejercían, como patrullajes preventivos y apoyo a Carabineros, además de habilitar ciertas labores autónomas, como intervenciones de tránsito, que antes carecían de regulación clara. También establece criterios precisos respecto a la detención en flagrancia, indicando que los inspectores podrán retener a personas hasta la llegada de Carabineros, con presunción de actuación dentro de sus funciones.

En materia de equipamiento, Leitao afirmó que la normativa autoriza a los municipios a contar con chalecos antibalas, cascos, protecciones corporales y cámaras corporales, con financiamiento estatal. Además, se contemplan excepciones a la Ley de Armas para bastones retráctiles, gas pimienta y dispositivos eléctricos, cuyo uso, protocolos y capacitación serán regulados mediante reglamento.

