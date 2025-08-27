Lautaro Carmona se reúne con presidente del Senado mexicano y muestra interés en polémica reforma para elección de jueces

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue recibido la tarde del martes en la sede del Senado de México, donde se reunió con su presidente Gerardo Fernández, del Partido Morena de izquierda, donde se mostró interesado en la reforma que permite la elección de jueces.

Según informa El Mercurio, Carmona aseguró estar “muy interesado en conocer lo que es la experiencia de la ‘Cuarta Reforma’, porque es un proceso que, si uno hace la comparación con todos los procesos que viven los distintos países de América Latina y el Caribe, es como ayer lo fue el año 70, como le tocó al pueblo de Chile encabezado por Salvador Allende. Es un proyecto que tiene su peculiaridad”.

El proceso de elección de jueces en México se ha teñido de polémica, e incluso la OEA ha “desaconsejado” su adopción por parte de otras naciones. La independencia del poder judicial ha sido fuente de la principal crítica.

Carmona añadió: “A mí me van a decir que vine aquí a estudiar por qué y cómo se hace este proceso de democratización del poder judicial, eligiendo en forma directa a los jueces, los magistrados; yo no vengo a eso, voy a conocerlo, porque insisto, uno viene a recoger, a conocer, a ampliar el acervo y después verá qué política le corresponde a cada país”.

La idea no está en el programa de Jara, pero sí fue una de las controvertidas propuestas planteadas en la Convención Constitucional en 2022.

La Cuarta Transformación (4T) fue un proyecto despachado durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y entre sus pilares incluye la reforma al Poder Judicial para incorporar la voluntad popular en la elección de jueces y magistrados.

PURANOTICIA