Lautaro Carmona confirma reunión del PC para definir candidatura presidencial y no descarta la realización de primarias internas

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, anunció que la tienda que lidera llevará a cabo un plenario para definir un candidato presidencial propio o apoyar a otra figura del oficialismo.

En conversación con CNN Radio, el timonel comunista destacó nombres propios como el de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como posibles cartas del partido, señalando que no se descarta la realización de primarias internas.

“Hacemos un llamado entre todos para que la decisión tenga una sinergia que permita que el partido entero salga muy fortalecido y no a la inversa. Han tenido una muy buena visibilidad pública, son valorados, digamos, por su liderazgo más allá del partido”, dijo respecto a los nombres que surgen como probables candidatos.

“No es descartable (primarias internas) si el mecanismo existe, legalmente hablando, pero no es la opción que el Partido Comunista tiene como prioridad de cómo resolver cuando hay más de una propuesta al respecto”, añadió.

En relación a la tardanza del oficialismo para definir su candidatura, el presidente del PC indicó que “lo óptimo habría sido tener una candidatura resuelta desde hace seis meses, pero más allá de eso ahora lo importante es la unidad en el sector para enfrentar las elecciones presidenciales”.

Consultado por el allanamiento al domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), en el marco de una de las aristas del caso Sierra Bella, Carmona sostuvo que “si desde el punto de vista legal existían más días, no me parece el mejor criterio utilizar justamente el día en que ella no estaba en su casa, sino en la clínica dando a luz a su primer hijo”.

PURANOTICIA