Lautaro Carmona asegura que la elección sigue abierta y pide movilización por Jara

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el dirigente afirmó que “es posible vencer, más allá del trabajo que está haciendo la ultraderecha y la derecha de crear la sensación que la elección está resuelta”. Destacó que en el oficialismo se ha consolidado un espíritu de movilización basado en la convicción y la preocupación por un eventual retroceso de los avances alcanzados.

Carmona subrayó que, tras recorrer distintas regiones, el partido se mantiene fortalecido pero consciente de la necesidad de autocrítica. “Todos estamos conscientes de que la evaluación de la jornada global será después del 14 de diciembre, porque ahora lo que vale es ratificar como primera fuerza a nuestra candidata Jeannette Jara y ganar la Presidencia de la República”, indicó.

El timonel del PC también reaccionó a las declaraciones de la senadora electa Vanesa Kaiser, quien advirtió sobre un supuesto “golpe de Estado” en caso de un gobierno de Kast. Carmona calificó estas afirmaciones como un intento de generar miedo en la ciudadanía, describiéndolas como “una odiosa campaña, usando el peor recurso de las campañas del terror para sacar ventajas en beneficio propio a falta de ideas”.

Con estas declaraciones, Carmona busca consolidar la movilización del oficialismo y reforzar la campaña de Jara, insistiendo en que la elección sigue abierta y que el resultado se definirá en las urnas.

PURANOTICIA