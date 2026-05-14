Lautaro Carmona advierte que el Gobierno "va a tener consecuencias" si opta por prescindir del PC en el debate político

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que si el Gobierno decide prescindir de su colectividad, "va a tener una consecuencia".

En conversación con "Desde La Redacción" de La Tercera, dijo que le llama la atención que siendo el inicio de esta administración, "ya prescindan de un interlocutor que está en la política nacional, que tiene su presencia, su argumentación, que tiene una identidad construida a partir del mundo de los trabajadores y trabajadoras, y no vaya a diálogo".

El timonel del PC sostuvo que “si la opción del Gobierno es prescindir, en este caso del Partido Comunista, eso se va a sentir, se va a notar y va a tener una consecuencia”.

Añadió que “se va a sentir porque la palabra nuestra y de otros sectores, pero en este caso estoy hablando del Partido Comunista, es una palabra que tiene sensibilidad social, que tiene una experiencia en políticas sociales y en desarrollo armónico del conjunto de la sociedad, sin que eso se cruce en contra de la proyección y el crecimiento del país. Y eso va a estar expuesto por la vía de seminarios, por la vía de una serie de posibilidades de construir opinión pública”.

Carmona afirmó que “todo el planteamiento que esto vaya a sacar, sobre todo del mundo de opinión pública, de lo que llamamos el mundo social, es de atribución, competencia e iniciativa del mundo social, que nosotros, Partido Comunista, vamos a respetar. No vamos a suplantar”.

Y mencionó que “aquí lo que se ha querido hacer es desacreditar que la opinión pública pueda expresarse demostrando que esa política es incompleta o afecta intereses, porque es un invento nuestro".

"Aquí no hay inventos mediante, que no sea dato realidad, y va a ser iniciativa del mundo social con consideraciones, con valoración, con respeto de parte de la sociedad, con parte nuestra, porque vamos a coincidir que están cumpliendo con su obligación de representar a sus asociados", precisó.

El presidente del PC aseguró que "va a crecer la desafección, va a crecer el sentimiento de fraude respecto al compromiso que se hizo con ellos para respaldar este proyecto, que está fuera de lugar la cantidad que respaldó el proyecto, pero también está fuera de lugar que ese mundo no es el mundo de la derecha, es un mundo de la ciudadanía que sintió que había que respaldar una posibilidad distinta en beneficio de sus legítimos intereses".

Finalmente, indicó que "eso está cursando hoy día y no ha habido un Gobierno que haya caído tan violentamente en tan poco tiempo, más allá de los autogoles o bochornos que viven entre ellos".

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