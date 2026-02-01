Lautaro Carmona advierte escenario “más grave” para Cuba y cuestiona investigaciones que involucran a su sector

En medio de un escenario internacional que calificó como especialmente delicado, el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, se refirió a su reciente visita a Cuba y a las implicancias políticas y regionales que, a su juicio, se abren tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona explicó que uno de los objetivos del viaje fue dialogar con autoridades cubanas sobre los posibles escenarios que podría enfrentar la isla en este nuevo contexto. En ese marco, relató que durante la visita participaron de una ceremonia de homenaje “a los 32 que cayeron en cumplimiento del deber y resguardando a Maduro”.

Según detalló, cuatro de estas personas se encuentran sepultadas en el cementerio Colón de La Habana, mientras que las restantes están en distintos cementerios de las regiones de donde provenían. Sobre ese acto, señaló que “hicimos esa solemnidad de rendirle homenaje a gente que está dispuesta a dar la vida, si es que es cumplir con su obligación, su compromiso de honor, y lo han hecho de mutuo propio”.

Durante su estadía, sostuvo reuniones con diversas autoridades cubanas, entre ellas la vicecanciller Josefina Vidal; el encargado del partido y miembro del buró político Roberto Morales; el responsable internacional del Partido Comunista de Cuba, Emilio Lozada; y el primer secretario del partido y actual mandatario, Miguel Díaz-Canel. A ello se sumaron encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y con la biógrafa autorizada de Fidel Castro, Katiuska Blanco.

Tras estos diálogos, Carmona afirmó que sus anfitriones describieron el escenario actual “como el más peligroso, el más grave, el momento más serio de todo el proceso revolucionario”. En esa línea, advirtió que “porque el imperialismo ha creído que llegó la hora de no limitarse en nada, ni siquiera en la observación crítica de Naciones Unidas, en la observación de otros países para llevar adelante una incursión que o lo desmorona o lo aplasta militarmente copando y destruyendo la isla”.

El presidente del PC sostuvo además que es relevante que exista “más presente el tema de Cuba en la opinión pública”, particularmente tras los anuncios de nuevas presiones por parte del gobierno de Donald Trump, las que calificó como “experimento” y “asfixiamiento” para la isla.

TRAMA BIELORRUSA Y CASO PROCULTURA

En la misma entrevista, Carmona abordó la postura del Partido Comunista frente a las investigaciones conocidas como Trama Bielorrusa y el caso ProCultura, que involucran tanto a integrantes del Poder Judicial como a personas vinculadas a su sector político.

Respecto a la situación de Ángela Vivanco, señaló que “alguien me decía ‘no, pero ella una gran abogado’, ¿cómo va a ser una gran abogado?, alguien que tiene la mirada de cómo alterar y hacer fraude y abusar del cargo que tiene para hacerse millonaria sin ninguna limitación".

También mencionó a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en la causa, indicando que “son los mismos que cooperaron para acusar a Daniel Jadue. Entonces uno se pregunta cuántas personas están siendo procesadas injustamente porque el origen de las afirmaciones la entrega gente que hoy día está demostrada que estaba absolutamente descompuesta en las posiciones que tenía, a partir de expectativas de grandes cuotas de dinero para hacerse millonarios”.

En ese contexto, puso en duda si la formalización del exalcalde Jadue se estaría llevando adelante de manera correcta.

Sobre el caso ProCultura, Carmona afirmó que la formalización de Alberto Larraín representa un golpe para el sector y que lo “vincula, no digo al PC, pero al sector, en situaciones no transparentes de lo que es el financiamiento de actividades que mezclan cosas. Entonces lo mejor es que esto quede despejado a la brevedad”, concluyó.

PURANOTICIA