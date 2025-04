Lautaro Carmona aclara que "no está planteado" por el PC que el debate constitucional sea "un tema de Gobierno"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reiteró que la idea de reabrir un debate constitucional no es una condición para un futuro gobierno de centroizquierda.

En diálogo con radio Cooperativa, el dirigente explicó que “no está planteado por nosotros que este sea, primero, un tema de Gobierno. Lo tenemos clarísimo, nunca hemos dicho que este es un tema que el Gobierno debe instalar, menos a estas alturas”.

“En segundo lugar, no ha sido planteado como un tema de la coalición de partidos de Gobierno: es una mirada que nosotros tenemos, que está refrendada incluso en el debate de nuestro último congreso partidario, y no anula las prioridades que hoy tiene la política”, continuó.

Carmona insistió que el tema constitucional no será parte de un acuerdo programático del actual oficialismo: “Por lo que yo escucho, es evidente que no hay una coincidencia, y asumo yo que no estará, porque ese será un programa de mínimos comunes, y no el programa del PC”.

