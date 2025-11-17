Latam suma nuevas cancelaciones por huelga de pilotos y tensión laboral continúa

En medio de un escenario de creciente tensión laboral, Latam Airlines confirmó este domingo que nuevas cancelaciones de vuelos se sumarán a la contingencia que la compañía enfrenta desde el inicio de la huelga de pilotos el pasado 12 de noviembre. Las suspensiones afectarán operaciones programadas entre el martes 18 y el jueves 20, ampliando así el impacto que ha tenido la paralización convocada por el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL).

A través de su sitio web, la aerolínea informó que “los pasajeros afectados fueron contactados directamente por correo electrónico”, aunque sin precisar cuántos usuarios se encuentran en esta situación ni cuántos vuelos resultarán finalmente suspendidos. Junto con ello, la compañía reiteró una recomendación general a quienes tengan viajes programados: “Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de tu vuelo en nuestra sección Mis viajes”.

El SPL ha señalado que la movilización no tiene aún una fecha de término. Según el gremio, “todavía no se han cumplido las condiciones” para alcanzar un acuerdo, apuntando a que los recientes informes financieros de la empresa reflejan un incremento de utilidades y la mantención de una “privilegiada ubicación en la aviación mundial”.

Bajo esa lectura, los pilotos han insistido en que se restituyan las condiciones laborales previas a la rebaja extraordinaria aplicada durante la pandemia, cuando el sector aéreo enfrentó su peor crisis histórica.

Latam —creada en 2012 tras la fusión entre Lan y Tam— logró cerrar a fines de 2022 su proceso de reorganización bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, al que había ingresado en 2020 producto del impacto del Covid-19. A dos años de salir de ese escenario, la aerolínea enfrenta hoy un nuevo frente: la presión de sus propios trabajadores para recuperar beneficios que consideran postergados desde ese periodo.

