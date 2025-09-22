Latam anuncia compra de hasta 74 aviones de Embraer para fortalecer conectividad regional en Sudamérica

Latam y sus filiales anunciaron este lunes un acuerdo con Embraer y presentaron sus planes para ampliar la conectividad en Sudamérica, a través de la adquisición de hasta 74 aeronaves Embraer E195-E2 de fuselaje angosto (narrow-body).

Según publicó Emol, el pedido contempla 24 entregas en firme y 50 opciones de compra. Las entregas de los aviones en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para Latam Airlines Brasil y posteriormente podrían operar en otras filiales del grupo Latam.

"La nueva flota mejorará la flexibilidad operativa en los hubs del grupo Latam, permitiéndole atender nuevos destinos y ampliar las opciones de viaje para sus clientes. El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente US$2.100 millones según precios de lista", señaló la firma en un comunicado.

Tal como se declaró durante la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2024, el grupo Latam mantiene una política financiera con métricas que incluyen apalancamiento y liquidez.

Esta nueva inversión en flota se alinea con la política financiera vigente y no se prevén modificaciones.

"La decisión del grupo Latam se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros aún más opciones, contribuyendo a la conectividad de las comunidades e impulsando también el desarrollo económico y social", señaló Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

"Estamos extremadamente orgullosos de que el grupo Latam haya tomado la mejor decisión para avanzar en la conectividad regional y construir juntos el futuro", afirmó Francisco Gomes Neto, Presidente y CEO de Embraer.

Los E195-E2 se incorporarán a la flota actual del grupo Latam, compuesta por 362 aviones, incluyendo 283 Airbus de fuselaje angosto, 3 Airbus de fuselaje ancho en arriendo a corto plazo, 56 Boeing de fuselaje ancho y 20 cargueros Boeing. Desde 2021, el grupo Latam ha expandido su red de 129 a 160 destinos de pasajeros, un aumento del 24%.

PURANOTICIA