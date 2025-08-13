Las principales causas de muerte en Chile, según el Ministerio de Salud

Un reciente análisis del Ministerio de Salud ha revelado que el infarto agudo al miocardio se ha posicionado como la principal causa de muerte en el país en los últimos tres años, con más de 18 mil fallecimientos desde 2013. El informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) subraya la urgencia de mejorar los controles médicos y la prevención en el país.

El análisis del DEIS también detalla que otras enfermedades no transmisibles figuran entre las más mortales. En segundo lugar, se encuentra el cáncer de bronquios y pulmón, y las neumonías, ambas con más de 9 mil muertes registradas. Los expertos señalan que estas cifras reflejan la necesidad de fomentar estilos de vida más saludables y garantizar diagnósticos oportunos para combatir estas afecciones.

El informe también identifica las comunas con mayor número de decesos, que coinciden con las más pobladas del país. Las cinco comunas con más muertes registradas en lo que va de 2025 son:

Puente Alto: 1.964 muertes

Maipú: 1.692 muertes

La Florida: 1.622 muertes

Viña del Mar: 1.613 muertes

Valparaíso: 1.483 muertes

Las autoridades y especialistas coinciden en que estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias de salud pública, enfocándose en la prevención y el acceso a tratamientos para estas enfermedades.

