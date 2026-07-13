"Las 40 horas no se tocan": ministro Rau descarta frenar la ley pero confirma que ampliarán el ciclo de cálculo de la jornada

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respondió a las críticas surgidas desde la oposición —entre ellas las de Jeannette Jara y Camila Vallejo—, quienes han advertido que la ley de 40 horas estaría en riesgo. El secretario de Estado aseguró que la duración de la jornada laboral no será modificada, aunque confirmó que el Ejecutivo propondrá cambios en el ciclo de cálculo.

“Lo que nosotros estamos planteando, y de hecho lo vamos a presentar esta semana, es una ampliación de este ciclo de cálculo, pero manteniendo la jornada (de 40 horas)", afirmó Rau en entrevista con Tele13 Radio.

El ministro insistió en que la propuesta no altera la reducción de la jornada laboral.

“Que es un proyecto de ley y la jornada no se cambia. Las 40 horas son las 40 horas. (...) La jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo. Obviamente, uno puede decir, no es bueno trabajar varias semanas tantas horas, por supuesto, tenemos que también velar porque ese promedio sea armónico, pero de ninguna manera, nada más precario que no tener empleo”, sostuvo.

En esa línea, defendió la necesidad de introducir medidas de mayor flexibilidad para enfrentar el complejo escenario del mercado laboral.

“Entonces, todos los cambios que podamos hacer para que las empresas se puedan adaptar mejor en esta crisis laboral autoinferida, como he mencionado, llevamos 41 meses. Tenemos que permitir esta adaptabilidad para poder sortear esta crisis”, agregó.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla un ciclo laboral estándar de entre 15 y 16 semanas, tomando como referencia la experiencia de países de la OCDE. Sin embargo, precisó que en actividades con una marcada estacionalidad, como el turismo, la gastronomía y el comercio, ese período podría ampliarse hasta un año completo, equivalente a 52 semanas.

Según detalló, esta medida permitiría que las empresas aumenten las horas de trabajo en períodos de alta demanda, como Navidad o la temporada turística, para luego compensarlas con jornadas más reducidas.

Rau también explicó que "ahora estamos en 42 horas y ese promedio tiene que ser 42, ya sea que se calcule en 16, 30 o 52 semanas". Respecto a la posibilidad de que un trabajador pueda desempeñarse hasta 52 horas en una semana determinada, afirmó que “esa opción ya existe al sumar horas ordinarias y extraordinarias, pero que debe ser compensada posteriormente”.

Finalmente, el ministro indicó que la ampliación del ciclo de cálculo formará parte de un paquete de medidas laborales, el cual también contempla el contrato por horas, modificaciones al proyecto de sala cuna y una propuesta de indemnización por años de servicio a todo evento.

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