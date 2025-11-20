Lanzan tarjeta Bip! conmemorativa en el Día Mundial de la Infancia: estarán disponibles en cinco estaciones de Metro

El Gobierno y Metro lanzaron 10 mil ejemplares de tarjeta Bip! conmemorativa del Día Mundial de la Infancia, la cual lleva la imagen de los 8 del Buen Trato, personajes que trabajaron los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a la Subsecretaría de la Niñez, para promover ambientes amables y de respeto.

Además, buses de Red Movilidad y paraderos transmitirán mensajes del buen trato, como “el respeto también viaja en este bus”.

Durante el lanzamiento, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que “a veces nos olvidamos de la conducta cotidiana del trato que nos damos unos a otros en el día a día y que en alguna medida tiene efecto en la forma en la cual nos relacionamos dentro de la sociedad. Por eso es tan importante promover el buen trato dentro de la familia, con las niñas, niños y adolescentes, como lo plantea esta campaña”.

“Cuando se promueven estos valores desde la infancia, tiene un impacto durante toda la vida. Por eso es relevante transmitirlos y dar el ejemplo, lo que se traduce en que los adultos también nos tratemos bien. Además, es importante que se incorpore la red de Metro, como parte fundamental de un espacio donde compartimos y en donde tenemos que tratarnos bien entre todos”, recalcó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó que la tarjeta se lanza “en el Día Mundial de la Infancia para recordar la importancia de niños, niñas y adolescentes en la sociedad, la protección y promoción de sus derechos, porque son el presente y el futuro de nuestro país”.

“Cada uno de nosotros puede aportar en acciones cotidianas para construir una sociedad más amable, especialmente con ellos y ellas. Estamos todos invitados a asumir este compromiso”, añadió.

La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, mencionó que “esta campaña, que inició en agosto, nos recuerda en el Día Mundial de la Infancia la importancia de recuperar el buen trato. La nueva tarjeta Bip incluye a ocho personajes creados por niños y niñas de Chile, quienes han llevado este mensaje de Buen Trato a escuelas, hospitales, municipios y diferentes espacios”.

En tanto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, resaltó que “estamos muy felices de sumarnos a esta campaña con la edición especial de una tarjeta Bip!, que estará disponible desde hoy en cinco estaciones del Metro, y la instalación de mensajes y gráficas en cerca de 100 paraderos de 11 comunas y 40 buses operados por las empresas Conecta y Gran América”.

El gerente de Planificación Metro de Santiago, Carlos Melo, destacó que “estamos lanzando una tarjeta bip especial junto a la Subsecretaría de la Niñez con esta temática y vamos a reforzar con la campaña digital en 22 estaciones de alta afluencia de personas de la Red por donde pasan diariamente cerca de 2.5 millones de personas para amplificar los valores que inspiran esta campaña”.

