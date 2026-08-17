Lanzaban yogur para distraerlos: detienen a cuatro mujeres por robos a adultos mayores en la zona oriente de la región Metropolitana

La PDI detuvo a cuatro personas por una serie de delitos de robo por sorpresa que tenían como principales víctimas a personas adultas mayores del sector oriente de la región Metropolitana.

De acuerdo con la investigación, el modus operandi consistía en seleccionar principalmente a víctimas de avanzada edad y generar una distracción mediante el lanzamiento de líquidos o yogur. En medio de la confusión provocada, sustraían tarjetas bancarias que eran utilizadas de manera fraudulenta.

En el marco de la investigación, detectives dieron cumplimiento a órdenes de entrada y registro emanadas del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, y realizaron diligencias simultáneas en cuatro domicilios ubicados en las comunas de La Florida, La Granja, San Joaquín y La Pintana.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas cuatro mujeres mayores de edad, quienes se encuentran vinculadas a la investigación. Una de ellas, además, mantenía dos órdenes de detención pendientes por delitos asociados al uso fraudulento de tarjetas de crédito y robo en lugar no habitado.

Durante los procedimientos, los detectives incautaron tres vehículos utilizados para la comisión de los ilícitos, además de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, tarjetas de regalo, teléfonos celulares, dispositivos de pago electrónico, documentos y diversas especies.

Entre las especies incautadas se encuentran 38 billeteras, 45 prendas de vestir y accesorios, 35 artículos de maquillaje y cosmética, seis teléfonos celulares, tarjetas bancarias y gift cards, además de otros elementos asociados a la investigación.

PURANOTICIA