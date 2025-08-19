"Lamento la imprecisión": Jara reconoce nuevo traspié tras señalar que aborto no estaba en su programa de Primaria

La candidata presidencial, Jeannette Jara, enfrenta un nuevo cuestionamiento, esta vez por sus declaraciones sobre el aborto. Tras haber negado que el tema estuviera incluido en su programa, la exministra del Trabajo reconoció una "imprecisión" en sus palabras.

En una entrevista con radio Festival de Viña del Mar, la exautoridad aseguró que el aborto legal "ni en el programa de las primarias ni ahora se abordó", aunque reconoció que el proyecto se encuentra en discusión en el Congreso.

La afirmación de la candidata contrasta directamente con su programa de Primaria, el cual establecía el compromiso de “asegurar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito”, además de ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Jeannette Jara utilizó su cuenta de X para aclarar la situación. "Quiero aclarar: en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía", escribió la candidata, agregando que "lamento la imprecisión".

Cabe señalar que esta situación se suma a un episodio reciente en el que la candidata admitió haber negado inicialmente que su programa de Primaria incluyera la nacionalización del cobre y el litio, a lo que en su momento respondió a las críticas del republicano José Antonio Kast diciendo: "Una cosa es equivocarse y otra es mentir".

Luego de la polémica,

PURANOTICIA