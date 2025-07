Lagos Weber valora proyecto que regula las sociedades anónimas deportivas y respalda separación de la Federación de la ANFP

El proyecto busca avanzar en una mejor regulación de este tipo de entidades, homologando lo que se ha hecho en ligas europeas de fútbol profesional, estableciendo la separación de la federación de fútbol de cada país y separándola de los intereses de los clubes que conforman cada asociación de fútbol profesional.

En este sentido, el vicepresidente del Senado aseguró que “quiero presentar mi apoyo al proyecto de ley. Pese a que esta legislación parte en el mejor momento del fútbol nacional, vemos que hoy, se requiere de una mayor transparencia con la separación de la industria, por así decirlo, -como es la Federación de Fútbol de Chile-, de la ANFP”.

Pese a los cuestionamientos que sostuvo el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, sobre la eventual ingerencia que podría ejercer el Estado de Chile en la actividad del fútbol en nuestro país, el parlamentario del Partido Socialista se mantuvo en apoyar la línea que lleva el actual proyecto de ley, y que ya comenzó la discusión de indicaciones en comisión de Constitución del Senado.

“Uno tiene que aprender de las experiencias exitosas de afuera; estamos hablando de ligas competitivas como la Liga de España, la liga inglesa (Premier League), y lo que veo, es que ésta ha sido una discusión de puertas abiertas. Yo me reuní hace unos meses junto a Pablo Milad por el tema de seguridad en los estadios, él tiene su mirada y hay distintos puntos de vista en esta materia, fue convocado y lo recibimos acá, y yo creo que esa es la forma”, declaró.

Para lo que queda en lo inmediato, y una vez que se apruebe en comisión de Constitución y en la Sala del Senado para pasar a su tercer y último trámite en la Cámara de Diputados, el actual presidente de la comisión de Deportes de la Cámara Alta, agregó que, “en lo que viene ahora, esperaría que se sigan incorporando (actores a la discusión) para lo que viene hacia adelante, porque va a haber un reglamento, no me cabe dudas, pero de igual manera, se requiere de la contribución de todos los actores. Aquí no sobra nadie y lo importante es que, más allá que sea o no Pablo Milad, todos deben incorporarse en este proceso, al margen de los nombres que sean”, concluyó.

