Lagos Weber pide a Evelyn Matthei moderar críticas frente al Presupuesto 2025

Las declaraciones de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, continúan generando reacciones en el mundo político. La advertencia de que no se tramitará la Ley de Presupuestos si el gobierno no transparenta supuestas “cifras mentirosas” fue respondida esta vez por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien instó a la oposición a mantener la tradición de debate serio y responsable.

Tras participar en la inauguración del primer encuentro nacional del Movimiento LGBTIQ+ de Chile, el senador fue claro: “Le pediría a la derecha que bajara dos decibeles, esperemos a conocer el presupuesto, la reunión del Estado de la Hacienda Pública el día de miércoles que viene y el informe de finanzas públicas. Pidamos los antecedentes como siempre lo hemos hecho”, señaló el parlamentario.

Lagos Weber recordó que el presupuesto que presentará el gobierno del Presidente Boric será ejecutado, en buena parte, por la próxima administración. “En los próximos días vamos a conocer la propuesta de presupuesto para el próximo año que va a enviar el gobierno del Presidente Boric a través del ministro Grau”.

“Este presupuesto, buena parte del mismo, le va a tocar llevarlo a cabo, implementarlo, ¿a quién? Al próximo gobierno. No sabemos quién va a ser el próximo gobierno, pero el llamado que uno hace, luego de haber estado 15 años en la comisión de Hacienda participando de la discusión del presupuesto, es hacerlo de manera seria y responsable, como creo que lo hemos hecho todo el tiempo, distintamente del gobierno que se trate y del ministro que se trate", afirmó.

El senador también dirigió un mensaje directo a Matthei, apelando a su experiencia compartida en la comisión de Hacienda. “Respetuosamente pedirle a Evelyn Matthei, con quien coincidí en la comisión de Hacienda cuatro años, en donde discutimos el tema presupuestario, de hacerlo de la misma forma que se hizo siempre”, expresó.

En su intervención, Lagos Weber subrayó que las discusiones presupuestarias han sido complejas en el pasado, pero siempre se ha logrado avanzar. “Los gobiernos de distinto color han tenido a veces que mejorar el presupuesto, aclarar el presupuesto, asumir compromisos de transparencia, etc”.

“Y el año pasado tuvimos una situación muy difícil, que fue que hubo que ajustar los ingresos. Entonces, si tuvimos la capacidad el año pasado, no veo por qué este año no vamos a tener la misma capacidad y con la misma intención”, sostuvo.

Finalmente, el senador hizo un llamado a no tensionar el debate por razones electorales. “Entonces, mejor bajemos los decibeles, no aprovechemos el ciclo electoral, escuchemos y miremos lo que nos plantea la autoridad y después vamos con todo, a pedir aclaración, transparencia, mejoramiento y también reconocer aquellas cosas que sean buenas”.

Y concluyó con una advertencia sobre el escenario económico: “Pero que está clara una cosa, va a ser un presupuesto difícil, con una economía que requiere ciertos ajustes y con programas de gobierno, de este y de gobiernos anteriores, que requieren una severa revisión”.

