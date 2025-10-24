Click acá para ir directamente al contenido
El legislador del PS manifestó que “nosotros vamos a seguir trabajando para que, en segunda vuelta, podamos encontrarnos con esas personas que están optando por otra candidatura”.

Lagos Weber espera “convencer” a los ex Concertación que firmaron carta en apoyo a Matthei para votar por Jara en segunda vuelta
Viernes 24 de octubre de 2025 18:45
El senador por el PPD y actual vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que espera “convencer” o “seducir” a los 100 expersoneros ligados a la ex Concertación que firmaron una carta en apoyo a la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, señalando que espera poder “atraerlos de vuelta” a la opción de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

En conversación con Emol TV, a su juicio, “lo importante es que nosotros vamos a seguir trabajando para que, en segunda vuelta, esas mismas personas que están optando, de manera muy legítima por otra candidatura, tratemos de convencerlos, de seducirlos y no criticarlos porque están en su derecho, pero tal vez podamos encontrarnos en segunda vuelta".

LEER TAMBIÉN: Más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan su respaldo a candidatura de Evelyn Matthei

El legislador complementó que "como es muy probable, según las encuestas, junto a la candidata Jeanette Jara pasemos a segunda vuelta con José Antonio Kast, y ante ese predicamento, Chile va a tener dos opciones muy nítidas y distintas".

"Yo dificulto que esas cien personas vayan a hacer un banderazo por José Antonio Kast, y en eso, creo que habrá un espacio para conversar con esos sectores y atraerlos de vuelta a esta opción, que creo que no es la opción del Partido Comunista, sino que es la alternativa del Socialismo Democrático también”, concluyó.

