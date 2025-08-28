Lagos Weber asegura que Bárbara Figueroa lo llamó para poner fin al conflicto al interior del comando de Jeannette Jara

El senador PPD Ricardo Lagos Weber aseguró haber “limado” asperezas con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, luego del cruce de declaraciones tras las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Estamos muy bien, seguimos trabajando. Hablé con Bárbara Figueroa, que me llamó y eso está completamente limado, cualquier ripio que haya habido, que ella haya puesto, porque yo nunca me refería a ella en todo caso y nunca respondí, porque mi prioridad es la campaña”, aseguró a La Tercera el legislador.

Antes de esta conversación para poner fin al conflicto, el parlamentario por la región de Valparaíso había sostenido que los dichos del líder del PC “generan fraccionamiento y afectan a la candidatura de Jara”, lo que molestó a Figueroa, quien invitó al congresista a enfocarse en la agenda de la abanderada oficialista.

“Ella planteó en algún momento, que hay que sentarse y quizás conversar nuevamente en torno a estas materias, a lo que ha pasado durante esta semana. Yo creo que siempre es bueno conversar y tratar de aclarar las cosas”, agregó Lagos Weber.

“De la misma forma que Bárbara Figueroa me contactó, de la misma forma creo que se puede conversar”, finalizó el senador.

