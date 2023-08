Lagos afirmó en el Consejo estar preocupado "por el curso que está tomando el proceso constitucional actual"

Una extensa exposición ante la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional fue la que realizó el expresidente Ricardo Lagos, donde advirtió su preocupación por las enmiendas presentadas por el Partido Republicano.

"Sabemos que en el Consejo los representantes de la derecha no sólo tienen los tres quintos necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los 2/3 para rechazar las sugerencias, es decir, si quisiera la derecha pude imponer íntegramente sus puntos de vista, eso ustedes lo saben mejor que yo”, expresó Lagos.

“Me preocupan las enmiendas que podrían calificar como identitarias lo que no puede presentarse es que una determinada identidad se imponga entre ellos que no la comparten, lo que no corresponde es transformarla en un valor en sí mismo, en un deber constitucional”, añadió.

El expresidente prosiguió con su discurso e indicó “la pregunta es si ésta será una Constitución aprobada por sólo un sector que podría perdurar, asegurar la legitimidad en el tiempo y dar la estabilidad que se necesita".

En esa línea, expresó que "hay una forma de hacer política que consiste en adquirir popularidad diciéndole lo que la gente quiere escuchar, esa es la política con minúscula, decir lo que la gente creo que quiere escuchar, lo cual no quiere decir, no saber escuchar a la gente que es distinto”.

“Los verdaderos líderes políticos escuchan mucho a la ciudadanía, pero también respetan lo suficiente como para dar el tiempo de explicarles a veces por qué sus representantes adoptan decisiones que pueden ser impopulares", complementó.

Lagos también mostró su discrepancia con otras enmiendas que se han propuesto en el Consejo y realizó un llamado a la cordura en temas relevantes.

El exmandatario afirmó estar preocupado “por el curso que está tomando el proceso constitucional actual”.

“Estoy preocupado porque las enmiendas que se están presentando en sistema político atentan algunos contra la expresión de esta diversidad, bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de las diversas fuerzas políticas que fue lo que se buscó al eliminar el sistema binominal. Y llevan el máximo de desigualdad de votos, un voto en Aysén valdría ocho veces lo que valdría en Maipú", manifestó.

Ante esto, agregó que “no podemos manipular el sistema electoral sólo porque es popular bajar el número de parlamentarios en una época en que la política está precisamente no bien considerada".

Por ello, aseveró que determinadas enmiendas "podrían llegar a transformar en inconstitucional la ley de aborto por tres causales". Asimismo, cuestionó la enmienda que busca reemplazar por arresto domiciliario la forma de cumplir la condena de aquellos presos mayores de 75 años, pues sostuvo que "no podemos permitirnos dar señales de impunidad para los violadores de Derechos Humanos que cumplen penas".

PURANOTICIA