“La verdad me hizo libre”: Berríos deja a los jesuitas luego de fallo favorable del Vaticano

El sacerdote Felipe Berríos presentó su renuncia a la Compañía de Jesús en Chile, a través de una extensa y crítica carta pública, pocos meses después de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) revocara su expulsión de la orden, al concluir que no existían antecedentes suficientes para acreditar los abusos sexuales denunciados en su contra.

En el escrito, Berríos relata que hace “tres años y nueve meses comenzó uno de los momentos más duros de mi vida”, acusando una persecución y escarnio público que se habría iniciado cuando la propia Compañía de Jesús informó públicamente su suspensión, antes de que él conociera en detalle las acusaciones, lo que —según afirma— generó un profundo daño personal, espiritual y psicológico.

El sacerdote cuestiona con dureza el actuar comunicacional de la orden, señalando que las omisiones y declaraciones públicas alimentaron el morbo mediático, afectándolo irreparablemente a él y a su entorno. A su juicio, habría sido un acto de justicia y misericordia especificar los hechos en lugar de emitir comunicados ambiguos, incluso tras conocerse el fallo del Vaticano que “desacreditó tajantemente las acusaciones”.

Berríos detalla que el 22 de octubre de 2025, el Dicasterio resolvió de forma definitiva que “no resulta la certeza moral sobre la comisión de los delitos imputados”, pese a que instancias previas dentro de la propia Compañía sostenían lo contrario. Sin embargo, denuncia que posteriormente el gobierno de la orden mantuvo restricciones disciplinarias y reiteró públicamente señalamientos que, a su juicio, desconocen la resolución eclesiástica.

Finalmente, el sacerdote afirma que, pese a no guardar “rencor ni rabia”, la actitud institucional quebró la hermandad jesuita, razón por la cual decidió solicitar su salida de la Compañía de Jesús, aunque reiteró su fidelidad al evangelio, al sacerdocio y a la misión de justicia social. “Siento profundamente que la verdad me hizo libre”, concluyó en el cierre de su carta.

