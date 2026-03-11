Diputado UDI propone adelantar el cambio de mando presidencial y califica como “excesiva” la actual transición en Chile

Cristóbal Martínez, diputado de la UDI, anunció la presentación de un proyecto de ley para adelantar la fecha del cambio de mando presidencial en Chile, que en estos momentos varía entre los 2 y 4 meses desde la fecha de la elección.

Según publicó Emol, el parlamentario calificó como "excesivo" el período de transición entre administraciones, que en la mayoría de los casos se extiende por cerca de tres meses.

Según explicó, en el proceso actual transcurrirán dos meses y 25 días desde que el presidente electo, José Antonio Kast, ganó la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, advirtió que, si en el futuro un candidato triunfa en primera vuelta, la espera podría acercarse a los cuatro meses.

A juicio de Martínez, se trata de un plazo "sumamente excesivo", por lo que buscará acortar esta etapa.

"El país necesita transiciones más breves, especialmente cuando la ciudadanía ya ha tomado una decisión muy clara", sostuvo.

"Actualmente existe un período de transición absolutamente excesivo en Chile, que no se condice con la realidad del país ni con las necesidades de los ciudadanos. Cuando las personas votan en una elección presidencial esperan que el resultado se concrete lo antes posible, más aún cuando existen diferencias tan claras como ocurrió en el último proceso", afirmó.

En esa línea, agregó que "esperar casi tres meses cuando hay segunda vuelta, o cerca de cuatro meses si alguien gana en primera, es un tiempo exagerado que deberíamos revisar, siguiendo el ejemplo de otros países".

El diputado también citó casos internacionales. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ganó las elecciones el 7 de mayo de 2017 y asumió el 14 del mismo mes, es decir, una semana después.

En Argentina, Javier Milei fue electo el 19 de noviembre de 2023 y asumió el 10 de diciembre, 21 días más tarde.

En Brasil, en tanto, Luiz Inácio Lula da Silva ganó el 30 de octubre de 2022 y asumió el 1 de enero de 2023.

Martínez también mencionó el caso de las elecciones municipales en Chile. En los últimos comicios, realizados entre el 26 y 27 de octubre de 2024, las nuevas autoridades asumieron el 6 de diciembre del mismo año, es decir, un mes y nueve días después.

A su juicio, reducir el período de transición también permitiría evitar conflictos entre el gobierno saliente y el entrante, como eventuales contrataciones de última hora en el sector público.

"En ningún caso estamos proponiendo eliminar el período de transición que siempre ha existido en nuestro país, sino acortarlo a un tiempo prudente. Podrían ser 60 días como máximo desde la elección o incluso menos, pero lo importante es evitar la actual ventana de tiempo que termina tensionando este proceso", señaló.

El parlamentario añadió que con esta medida "no solo se evitarían situaciones complejas, como las contrataciones de última hora que se han visto en algunos servicios públicos, sino que también se respondería a la voluntad de los ciudadanos que votaron por un cambio de liderazgo en el país".

