Diputada republicana Javiera Rodríguez genera polémica tras jurar con uniforme que decía "chao pensiones de gracia"

Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano por el Distrito 9 de la región Metropolitana, generó una serie de reacciones tras jurar en la Cámara Baja.

Esto, porque la nueva autoridad del Poder Legislativo lució un "uniforme", en cuya espalda decía "chao pensiones de gracia".

Pero eso no es todo, pues la polémica se instaló aún más al constatar que se ubicó justo frente a la bancada donde se encuentra el diputado Gustavo Gatica, quien perdió la vida en una de las protestas asociadas al estallido social de 2019 en nuestro país.

El mensaje de la recién asumida parlamentaria –quien se hace llamar "capitana"–se refiere al debate que se ha generado en torno a las pensiones de gracia otorgadas por el Estado a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, durante su campaña electoral, Javiera Rodríguez manifestó en reiteradas ocasiones su respaldo al actuar de Carabineros de Chile, recalcando que ella es hija de un funcionario de la institución.

PURANOTICIA