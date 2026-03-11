José Antonio Kast jura como Presidente de la República y sucede a Gabriel Boric

En una ceremonia que comenzó con cerca de 20 minutos de retraso, José Antonio Kast asumió oficialmente como Presidente de la República de Chile, sucediendo en el cargo a Gabriel Boric Font, quien salió del Congreso Nacional como un ciudadano más.

La republicana actividad de nuestro país se llevó a cabo ante la presencia de más de 1.200 invitados, incluidas 18 delegaciones internacionales y alrededor de 500 medios de comunicación, tanto regionales, como nacionales e internacionales acreditados.

A eso de las 12:20 horas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abrió oficialmente la sesión de Congreso Pleno, mientras que el Secretario General de la Cámara Alta dio lectura al oficio pertinente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Momento seguido, la máxima autoridad del Senado tomó juramento del cargo: "Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes", preguntó Núñez, ante lo que el Presidente José Antonio Kast respondió "sí, juro".

A su vez, se procedió a la despedida de Gabriel Boric Font del Congreso Nacional, saliendo del edificio como un ciudadano más, pero ante un estruendoso aplauso de parte importante del Salón de Honor del Poder Legislativo en Valparaíso.

Finalmente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, procedió a tomar juramento a los 24 ministros que liderarán las 25 carteras del Gobierno de Kast, recordando que Economía y Minería se fusionaron en una sola Secretaría de Estado.

QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO KAST

José Antonio Kast Rist (Santiago, 18 de enero de 1966) es un abogado y político chileno de ascendencia alemana, exlíder del Partido Republicano (renunció este , exdiputado y candidato presidencial en las elecciones de 2017, 2021 y 2025.

Ejerció como concejal de la comuna de Buin (1996-2000) y como diputado de la República durante cuatro periodos consecutivos (2002-2018). Hasta 2014 representó al distrito 30, que incluía las comunas de Buin, Paine, San Bernardo y Calera de Tango; y hasta 2018 al distrito 24, que comprendía a La Reina y Peñalolén.

Fue militante histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta su renuncia el 31 de mayo de 2016. Se presentó como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2017, cuando quedó en cuarto lugar.

En 2018 lideró el movimiento Acción Republicana. En 2019 fundó el Partido Republicano, del cual fue candidato presidencial a la elección de noviembre de 2021. Presidió la organización internacional Political Network for Values entre 2022 y 2024.

En la elección presidencial del 16 de noviembre de 2025, con el 23,93 % de los sufragios, obtuvo el segundo lugar. Debido a que ninguno de los ocho candidatos superó el 50 % de los votos, Kast enfrentó a Jeannette Jara, quien obtuvo la primera mayoría simple con el 26,85 %. Y en la segunda vuelta del 14 de diciembre, Kast obtuvo el 58,16 % de los votos resultando electo. Es el presidente con la mayor cantidad de votos de la historia de Chile con 7.254.850 y el segundo con el porcentaje más alto desde 1989.

