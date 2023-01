La UDI advierte que la acusación constitucional contra la Ministra de Justicia va “sí o sí”, y aunque no siga en el cargo

La UDI, tras su consejo general realizado este sábado en la sede del Congreso Nacional en Santiago, informó que la acusación contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, va a ser presentada el lunes “sí o sí”, aunque la secretaria de Estado no siga en su cargo.

Y es que en las últimas horas corrió el rumor de una posible salida de Ríos, luego de una reunión de urgencia que se sostuvo en la noche del viernes en La Moneda con el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El diputado Cristian Labbé sostuvo que “la renuncia o la salida de la ministra depende del Presidente de la República y en eso nosotros no nos equivocamos. Segundo, la acusación constitucional va sí o sí junto con Renovación Nacional el lunes, sea o no sea ministra, porque los hechos del indulto son tremendamente graves. El Presidente de la República no puede pretender en esta ocasión volver a darse una voltereta para adelante o para atrás y querer cambiar la hoja a su antojo”.

“Hoy día Chile necesita tener paz y para poder tener paz necesita de un Presidente que se aboque a las necesidades de los chilenos, y la necesidad más importante es seguridad, es poder caminar tranquilo”, aseguró.

Agregó que “el Presidente dijo que iba a perseguir a los delincuentes como perro y hoy día parece que los perros no tienen dientes y los dientes lo tienen los delincuentes. Cuando un delincuente es indultado y a la salida de la cárcel empieza con insurrección, empieza a decir que la lucha no se ha acabado, empieza a alimentar el odio, ¿qué opina el gendarme que lo tuvo encerrado? ¿qué el carabinero que lo encerró? ¿qué opina el Poder Judicial que lo enjuició? Lo que ha hecho el Presidente es pasar por sobre todas las autoridades y todas las instituciones que velan por la seguridad del país”.

En tanto, el parlamentario Guillermo Ramírez sostuvo que “ayer fuimos a Contraloría revocar el indulto a Mateluna; segundo, el lunes vamos a ir al Tribunal Constitucional para que también se revisen y se revoquen los 13 indultos; también el lunes vamos a presentar junto con Renovación Nacional y Evópoli una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia; y hoy hemos empezado a revisar antecedentes para ir a la Corte, porque han salido nuevos argumentos jurídicos respecto al indulto del señor Mateluna”.

A su vez, el presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que “a nosotros nos gustaría que el Presidente no solamente se arrepintiera y reconociera el error respecto de los indultos, sino que los revocara. Si eso no ocurre, nuestros parlamentarios, no solo de la UDI sino que de todo Chile Vamos, están conscientes de que hay acciones de fiscalización muy importantes que se van a realizar en esta materia”.

PURANOTICIA