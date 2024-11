La trastienda y los alcances de la reforma al sistema político y electoral que ingresó un grupo de senadores desde el PS hasta la UDI

Uno de los compromisos adoptados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric fue la presentación de una reforma al sistema político y electoral de nuestro país, instancia en la que silenciosamente ha ido trabajando durante meses el ministro Álvaro Elizalde, quien ya en mayo de este año vio con preocupación cómo el senador Alfonso de Urresti (también de las filas del Partido Socialista) avanzaba en la presentación de una moción parlamentaria que apuntaba justamente hacia esa dirección.

Si bien, aquel intento pudo ser frenado a tiempo producto de un "telefonazo" de último minuto de parte del propio Mandatario al legislador oficialista; lo cierto es que ahora el Ejecutivo no pudo repetir la jugada y vio cómo un grupo de senadores –desde la UDI al PS– ingresaron una moción parlamentaria para reformar de manera acotada el sistema político de nuestro país. Esto, a su vez, generó la inquietud de todos los sectores políticos, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara de Diputados.

Según expresan los senadores en el documento –al cual pudo acceder Puranoticia.cl– en las dos fracasadas propuestas constitucionales se intentó abordar el tema, sin embargo tanto la de la Convención Constituyente como la del Consejo Constitucional fueron rechazadas y la deuda en torno a la reforma al sistema político del país se mantuvo intacta. En base a ello, argumentaron la presentación de esta moción parlamentaria en el "amplio interés por debatir y avanzar en cambios o adecuaciones en estos temas y, de esta manera, dar respuestas a las demandas ciudadanas".

"Existe un interés y voluntad transversal por discutir y modificar algunos aspectos que hoy son identificados como problemáticos o que están en la base de otros problemas que afectan y deterioran la actividad política, parlamentaria y generan la desconfianza que hoy se evidencia de parte de los ciudadanos a la clase política. Es urgente poder salir de la ineficacia actual del sistema político", agregaron, junto a manifestar que, a casi 10 años de los últimos cambios en la materia, es necesario incorporar reformas al sistema electoral que permitan tener una orientación mayoritaria, aumentando la eficacia del Congreso y así acercar la política a la ciudadanía.

Con todos estos antecedentes, los legisladores presentaron este proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema político, los cuales pasaremos a detallar:

ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS

En primer lugar, solicitan agregar un nuevo inciso a la Constitución Política de la República, específicamente en el «Capítulo V: Congreso Nacional», donde solicitan que el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) deberá actualizar, cada 10 años, la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley orgánica.

De igual forma, los legisladores plantean que "en ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados".

UMBRAL ELECTORAL DE 5%

Uno de los cambios más profundos tiene que ver con el nuevo artículo 51, del cual indican que sólo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara.

De todas maneras, esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso, entre los eventualmente elegidos y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección.

Ahora bien, los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños –conforme a las reglas anteriores– se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputados, de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral.

En cuanto a los independientes que integren la lista de un partido, se les aplicarán las reglas del inciso anterior. Además, el cálculo de los porcentajes señalados se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y no será procedente la declaración de listas conformadas sólo por candidatos independientes.

Acerca de los requisitos para formar y/o disolver un partido político, señalan que la ley lo determinará, al igual que el resto de normas para que puedan ejercer sus actividades y el financiamiento público para su funcionamiento y campañas electorales. Sobre este punto, recalcan que sus ingresos sólo podrán ser de origen nacional y que no podrán recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas distintas del Fisco. "Su contabilidad deberá ser pública", afirman en la moción parlamentaria.

CESE DEL CARGO

Como tercera modificación, plantean agregar incisos en el artículo 60, que señalan que cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en dicha causal.

También cesará en el cargo el diputado o senador independiente que, elegido en la lista de un partido político, comience a militar en un partido distinto al que declaró su candidatura o renuncie al Comité Parlamentario del partido que la haya declarado.

En el primero de estos casos, la moción parlamentaria ingresada señala que el diputado o senador independiente quedará impedido de jurar.

También apuntan a que el diputado o senador que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en los incisos anteriores será reemplazado por el ciudadano que señale el partido político que hubiere declarado su candidatura.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

De manera excepcional, la moción plantea una excepción sólo para la Elección Parlamentaria de 2025, donde indican que podrán tener representación parlamentaria los partidos que hayan obtenido al menos el 4% de los votos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar un mínimo de 4 parlamentarios en el Congreso, entre los eventualmente electos y los senadores en ejercicio que hubieren sido electos por estos partidos y que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección.

Además, podrán obtener escaños sólo para la elección del próximo año, los partidos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto, no alcanzaran por sí solos el umbral referido en el inciso anterior, en la medida que se fusionen con el partido de la misma lista o pacto electoral que lo alcanzó. Para ello, deberán fusionarse con el partido de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado.

Sobre el punto anterior, los legisladores también dan cuenta que podrán ser parte de una federación de partidos políticos, según se regule en la ley. Vale tener en cuenta que el proceso de fusión de partidos políticos se deberá iniciar dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la calificación del Tribunal Calificador de Elecciones.

DESTACAN "AMPLIO CONSENSO"

La moción ingresada fue dada a conocer por los senadores Alfonso De Urresti, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Ricardo Lagos Weber, Gastón Saavedra y Rodrigo Galilea, quienes afirmaron que la idea venía hace tiempo estudiándose entre los distintos legisladores, de los distintos sectores políticos con presencia en el Senado.

De Urresti (PS) detalló que "lo hemos conversando hace largo tiempo, principalmente en la Comisión de Constitución (…) Hay un amplio consenso sobre la necesidad de buscar mayor estabilidad política, representatividad y gobernabilidad en ambas cámaras, con un sistema que avance en elementos que fueron de consenso en el acuerdo constitucional, principalmente en la Comisión de Expertos”.

Respecto al umbral de un 5% que fija la propuesta, el legislador socialista comentó que "los partidos tenemos que tomar riesgos. Hay una norma transitoria que habla de un umbral de un 4% en la primera elección. Quiero decir que este es un debate que comienza, no está todo dicho. No se quiere amenazar a nadie, sino tener partidos mayoritarios y terminar con la pluralidad de instituciones que hoy conocemos".

Luego, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que "esperamos que, con esta ley, el próximo Gobierno tenga la esperanza de contar con una mayoría o le permita generarla. Queremos un régimen menos atomizado para poder conducir el gobierno y que exista algo que se ha perdido que es la disciplina parlamentaria".

"No me parece sano que alguien que salió electo por nuestras filas, se cambie a otra fila, siendo que las personas que votaron por él quizá lo votaron no por sus condiciones personales, sino porque representaba a un espectro de la política chilena", agregó el representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta.

Por otra parte, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, comentó que "la excesiva cantidad de partidos políticos y movimientos independientes, en vez de hacerle un favor a la democracia, le hacen mal y esto se ha observado en muchos países (…) Se busca que exista una representatividad razonable de los partidos políticos. En Chile debiera haber entre ocho a diez partidos políticos.

Finalmente indicó que "nuestra intención es que se conforme un grupo con el que el Gobierno y el propio Parlamento pueda trabajar y alcanzar acuerdos. Este es el problema que se genera hoy, esa falta de interacción habla de la actual crisis (…) Este es un esfuerzo genuino que busca hacer un cambio relevante".

