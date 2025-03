La trastienda que convirtió a Ossandón en Presidente del Senado: "Vodanovic me ofreció presidencia" y "Matthei no se metió"

El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), aseguró que la timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic "me ofreció" el cargo, y que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, "sabía que no tenía que meterse" en el conflicto con Felipe Kast (Evópoli). Ossandón llegó a acuerdo con Ricardo Lagos Weber (PPD), quien asumió la vicepresidencia, y dejó fuera de la mesa a Kast.

En entrevista con La Tercera, Ossandón afirmó que "esto partió a inicios de año, porque Paulina Vodanovic me lo ofreció. Me dijo: nosotros queremos que tú seas el próximo presidente del Senado. Ellos sabían que era muy difícil tener la presidencia. A mí ni siquiera se me había ocurrido. Y ahí empecé a pensar, a trabajar".

"Luego solo tuve una reunión oficial por esto, el miércoles pasado, con Paulina Vodanovic, Pedro Araya y Jaime Quintana. En esa reunión les dije: ustedes saben que yo soy una persona de derecha. Ustedes saben que yo estoy por Evelyn Matthei. Pero también saben que soy republicano y no quiero que este Senado sea plataforma ni para mí, ni para nadie, porque tenemos que cuidarlo. Les dije que no les puedo ofrecer ni una comisión. No les pude ofrecer nada", añadió.

"Lo que sí, les planteé el mismo argumento de (Juan Antonio) Coloma sobre la gobernabilidad del Senado, cuando nos traicionó con( Álvaro) Elizalde (al apoyarlo en 2022 para presidir la mesa) y que no había que arrasar a los otros, porque eso perjudicaba el ambiente. Con el tiempo me di cuenta de que la gobernabilidad era importante (cediendo la vicepresidencia)", agregó.

En cuanto a la posición de Matthei, aseguró que "no me dijo nada. Yo le planteé lo siguiente: yo no voy a pelear más con Evópoli ni con nadie. Solo que he tenido que defenderme por todo lo que han hecho para desprestigiarme y dejarme como un traidor. Es divertido. Para Evópoli, haber votado por Elizalde no es un problema. Pero que yo haya votado por Lagos Weber es pecado mortal".

"Ella fue senadora, ministra, alcaldesa, tiene mucha experiencia, sabía que en esto no tenía que meterse, porque era un tema de senadores. No es que te llame una candidata para mandarte. Eso no pasa. Y ella sabía que había que cuidar el Senado. Cuando hablé con ella antes de la elección, le dije: Evelyn, cualquier cosa que yo haga va a ser siempre diciendo quién es mi candidata. Y segundo, yo quiero que el Senado no se use como plataforma. Y ella como buena exsenadora me dijo: sí, hay que cuidar al Senado republicanamente. Nada más, y no se metió", enfatizó Ossandón.

"Además, yo había hecho un compromiso con ella (antes de la elección): yo no iba a ser el causante de que existiera un presidente del Senado de izquierda. Por lo tanto, si se paraba un candidato de izquierda, me bajaba inmediatamente y votaba por Kast. Le dije que no tenía ningún problema en votar por Kast (en ese caso)", afirmó.

En cuanto a su declaración de que Evópoli tenía menos votos que un bingo, respondió que "a lo mejor me sobrepasé en eso y no debería haberlo dicho, pero lo que pasa es que estaban en una estrategia de desprestigiarme. Decían que ganó la izquierda. ¿Cómo va a ganar la izquierda, si yo soy de derecha?".

"Por supuesto que Kast debe estar ofuscado, debe estar enojado, dolido, porque perder es duro, pero estoy seguro de que vamos a trabajar juntos, vamos a lograr la amistad. Y con todo lo que peleamos antes y nos hicimos amigos, esa amistad hay que recuperarla. Después de la competencia tiene que venir la paz y el trabajo en conjunto", aseveró.

