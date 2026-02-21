La tragedia en Renca: Gasco habilita línea de contacto para familiares

La empresa Gasco, propietaria del camión que explotó el pasado jueves en la comuna de Renca, lamentó la confirmación de dos nuevas víctimas fatales este sábado, elevando a seis el número total de fallecidos.

En un comunicado, la compañía expresó que el accidente ha generado un impacto profundo y reiteró sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido lesiones graves.

“Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”, señaló Gasco, enfatizando el carácter trágico e inesperado del incidente.

La empresa aseguró que está colaborando activamente con la investigación junto a la Fiscalía y organismos técnicos para esclarecer las causas de la explosión e incendio.

Gasco reafirmó su compromiso con la transparencia y la disposición total a entregar información a las autoridades, subrayando la importancia de que la investigación sea exhaustiva y confiable.

Con el objetivo de apoyar a los familiares de las víctimas, la compañía habilitó un número telefónico especial, +56 2 2368 1862, disponible de lunes a sábado entre 08:00 y 22:00 horas y domingos entre 09:00 y 20:00 horas.

El llamado de la empresa apunta a responder dudas, brindar información y acompañamiento en este difícil momento para las familias afectadas.

Finalmente, Gasco reiteró que su prioridad es el respeto y la asistencia a quienes han sufrido pérdidas o daños, comprometiéndose a mantener un contacto cercano y constante con los afectados mientras avanza la investigación.

PURANOTICIA