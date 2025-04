La seguridad pública y los emplazamientos fueron protagonistas del primer panel presidencial

El encuentro nacional de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedechtur), recibió a seis candidatos a la Presidencia de la República, por lo que se transformó en la primera “cumbre” presidencial.

Así, estuvieron José Antonio Kast (Republicanos), Johannes Kaiser (Libertarios), Evelyn Matthei (UDI), Carolina Tohá (PPD), Alberto Undurraga (DC) y Ximena Rincón (Demócratas). Esta última, sin embargo, estuvo durante la mañana.

Quien abrió los fuegos fue Kast, quien pidió partir primero debido a que tenía compromisos agendados. El exdiputado empezó dirigiéndose a los comerciantes, a quien calificó de “verdaderos héroes”, para luego centrar su exposición en seguridad pública.

A su turno, el diputado Kaiser reiteró sus ideas de cerrar ministerios, lanzándole dardos a la reciente cartera de Seguridad. “Si el Ministerio de Seguridad nos garantizara seguridad, el Ministerio del Mar en Bolivia les daría mar. Chile tiene 25 ministerios, ¡la Unión Soviética tenía 17!”, criticó.

Kaiser, al igual que Kast, apuntó contra Tohá. “La razón por la cual usted, señora, o usted, señor, ahora le tiene que andar pagando una protección a los pulpos es porque resulta que Carabineros no nos puede proteger de los pulpos, porque no hay suficientes carabineros, porque faltan 20.000 ¿no es cierto?”, planteó mirando seriamente a la extitular de Interior.

El parlamentario continuó y sostuvo que “no tenemos control de frontera, entonces entraron todas estas mafias. ¿Ustedes creen que esta gente no tenía antecedentes penales?”.

Además, el líder de los libertarios propuso aumentar en 90 mil las plazas para cárceles, con el objetivo de segregar a la población penal y, así, “poder meter preso al que se roba el Super 8. Que todo delito lleve consigo, cuanto menos, un par de días de cárcel”.

El diputado Undurraga, por su parte, si bien centró su mayor intervención en temas de inversión y crecimiento, respecto de seguridad pública, aseguró que abordará este tema “sin complejos”.

“Vivimos en el mundo al revés donde calles y espacios públicos se los toman delincuentes, el miedo lo tiene la gente, el miedo tiene que cambiar de bando”, señaló.

En cuanto a las medidas, el timonel de la DC sostuvo que dispondrá de militares para resguardar la frontera, así como el levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Luego vino el turno de la encargada -hasta hace pocas semanas- de la seguridad pública del país: la exministra del Interior, Carolina Tohá.

“No vengo aquí a hacer promesas, vengo con hechos de lo que me tocó realizar siendo ministra y con una claridad de lo que debemos realizar aún, que es mucho. Y va a requerir trabajo serio, recursos y persistencias. No va a requerir promesas que se las lleva el viento, agitadores del miedo, no va a requerir fórmulas copiadas de realidad que no tienen nada que ver con la nuestra”, sostuvo.

Destacó algunas leyes que se despacharon del Congreso Nacional cuando era secretaria de Estado, como por ejemplo, la ley de infraestructura crítica, la ley Nain-Retamal, la ley antiterrorista, de usurpaciones y el Ministerio de Seguridad Pública.

En esa línea, afirmó: “En este periodo se cuenta con 68 nuevas legislaciones en materia de seguridad, es un cambio que no había habido en la historia, pero la legislación no funciona sola, hay que aplicarla, y eso requiere gestión, recursos, evaluación y resultados, y eso recae en las instituciones, en los organismos del Estado, que tenemos que seguir fortaleciendo, apoyando, pero también seguir exigiéndole resultados”.

“Yo soy una persona progresista, pero en materia de seguridad no tengo ningún complejo”, remató Tohá.

La última en exponer fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien llegó en medio de la intervención de Tohá y planteó dos ejes en materia de seguridad: inmigración ilegal y delincuencia.

“Las fronteras estarán a cargo del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, los dotaremos de todos los elementos que requieran”, partió diciendo, mencionando a aviones no tripulados, inteligencia artificial y satélites como las principales herramientas. El objetivo, complementó la candidata, es que no logren ingresan o, si lo lograron, que sean reconducidos.

“Tenemos que disminuir, y en algunos casos, eliminar, algunos beneficios sociales a los inmigrantes ilegales”, continuó.

Respecto de los extranjeros en esa condición, según las cifras expuestas por la exalcaldesa de Providencia, existen 28 mil extranjeros con decretos de expulsión -a quienes propuso expulsar a todos-, mientras que, según planteó, hay otros 9 mil en las cárceles, de los cuales propuso expulsar a 3 mil.

Respecto de cárceles, afirmó que serán segregadas, además de considerar un aislamiento a los cabecillas de las bandas de crimen organizado.

“No es posible tener cárceles de máxima y alta seguridad en el centro de Santiago, tienen que estar totalmente aisladas. Por eso he hablado del desierto”, finalizó la abanderada de RN y la UDI.

