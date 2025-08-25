La promesa de austeridad del ministro Grau choca con el escepticismo del Congreso

La llegada de Nicolás Grau al Ministerio de Hacienda, tras la salida de Mario Marcel, ha generado un intenso debate político y económico. El nuevo jefe de la billetera fiscal ha asegurado que su principal foco será un Presupuesto 2026 austero y responsable, una promesa que, sin embargo, ya enfrenta fuertes dudas desde el Congreso y el sector privado.

En el Congreso, legisladores de la Comisión de Hacienda han cuestionado abiertamente la "capacidad" de Grau para lograr los acuerdos necesarios y avanzar en las reformas económicas pendientes. El diputado republicano Agustín Romero recordó que la gestión de Grau como ministro de Economía fue "débil" y no arrojó resultados significativos en materia de crecimiento e inversión. De manera similar, el independiente Carlos Bianchi, del PPD, afirmó no tener "ninguna expectativa" en lo que pueda alcanzar el nuevo ministro.

Grau, en una reciente entrevista con T13, reconoció las tensiones inherentes a su nuevo rol. "Uno tiene no solo tensiones con la oposición, también tiene tensiones con los propios", afirmó, aludiendo a la complejidad de la política en el Parlamento.

Desde el sector empresarial, la reacción ha sido cautelosa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, señaló que la gestión previa de Grau en el Ministerio de Economía tuvo "luces y sombras". Pakomio enfatizó la necesidad de construir mayores confianzas con el sector privado para enfrentar los desafíos de crecimiento sostenido que enfrenta el país.

Frente al escrutinio, Grau defendió su trayectoria y su preparación. “He recorrido todas las regiones, me he juntado con empresarios, con sindicatos, empresarios grandes y pequeños”, comentó, asegurando que esta experiencia ha forjado su compromiso y comprensión de las urgencias económicas. Finalmente, el ministro reconoció que el escrutinio es "normal" y no lo considera algo negativo, ya que "todo el país entiende que este es un cargo muy importante".

