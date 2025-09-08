La peligrosa mafia de las licencias falsas: funcionarios de Maipú a la cabeza de un negocio millonario en redes sociales

Un operativo policial en la comuna de Maipú reveló una de las redes de corrupción más graves del último tiempo, con seis funcionarios municipales formalizados por la venta de licencias de conducir falsificadas. La investigación indicó que la banda cobraba entre $500 mil y $900 mil pesos a quienes, sin cumplir con los requisitos legales, querían obtener este documento.

El esquema era simple y lucrativo. A cambio de una suma de dinero, la red criminal, que operaba desde la Dirección de Tránsito, se encargaba de asegurar la aprobación de todos los exámenes (teórico, práctico y psicotécnico). Para quienes no contaban con los papeles requeridos, la organización incluso falsificaba certificados de estudio y residencia, asegurando así una gestión 100% fraudulenta.

Este "servicio" no solo constituye un delito grave, sino que también representa un inminente peligro para la seguridad vial. Poner a un conductor sin las habilidades y conocimientos necesarios al volante es una amenaza directa para la vida de peatones y otros automovilistas.

El Marketplace de Facebook se ha consolidado como el principal canal para esta operación ilícita. Una indagación de El Mercurio identificó al menos 16 publicaciones que ofrecían la obtención de licencias de conducir de manera exprés.

Para evadir los controles de la plataforma, los estafadores camuflan sus anuncios bajo la fachada de venta de vehículos, usando la descripción del producto para ofrecer sus servicios ilegales. La oferta, que se acrecentó durante la pandemia, ha encontrado en la lentitud de los trámites municipales el caldo de cultivo ideal para prosperar.

