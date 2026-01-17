Click acá para ir directamente al contenido
La “Moneda Chica” será el escenario del anuncio del gabinete de Kast

La presentación del gabinete despejará una de las principales incógnitas del escenario político nacional.

Sábado 17 de enero de 2026 15:04
Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de una nueva administración, el Presidente electo José Antonio Kast se prepara para uno de los anuncios más relevantes del proceso de transición: la presentación oficial de su gabinete ministerial, instancia que permitirá conocer a quienes liderarán las distintas carteras del futuro gobierno.

Según información consignada por 24 Horas, la ceremonia se realizará el próximo 20 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la Oficina del Presidente Electo (OPE), recinto ubicado en la comuna de Las Condes y conocido popularmente como la “Moneda Chica”.

Este espacio ha sido utilizado como centro de operaciones del equipo del mandatario electo durante las últimas semanas, en medio de definiciones políticas, programáticas y estratégicas previas al cambio de mando, consolidándose como el epicentro de la transición.

La actividad contempla un discurso del propio José Antonio Kast, en el que se espera que exponga los principales lineamientos de su futura administración, además de presentar formalmente a los ministros y ministras que conformarán su equipo de gobierno, entregando señales claras sobre el enfoque político y técnico del nuevo mandato.

Asimismo, se proyecta la asistencia de cerca de 140 personas, entre autoridades, representantes del mundo político, invitados especiales y miembros del entorno cercano del Presidente electo. Con este anuncio, Kast avanzará en la conformación definitiva de su administración, dando paso a una nueva etapa del proceso de transición y despejando una de las mayores incógnitas del escenario político nacional.

