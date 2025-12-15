La “Moneda Chica” que usará José Antonio Kast para coordinar su llegada al gobierno

Con los resultados de la segunda vuelta presidencial ya definidos y la victoria de José Antonio Kast confirmada, comenzaron a surgir antecedentes sobre el lugar desde donde el Presidente electo coordinaría su trabajo político antes de asumir oficialmente en marzo.

De acuerdo con información publicada por Ex-Ante, el mandatario tendría contemplado instalarse junto a su equipo más cercano en un inmueble ubicado en la comuna de Las Condes, espacio que ha sido denominado como la eventual “Moneda Chica” del próximo gobierno.

Según el medio, se trata de una propiedad de giro comercial, compuesta por dos casas, que en octubre pasado habría estado a la venta por UF 217.800, cifra equivalente a $8.609.022.307, aunque actualmente no existiría un precio publicado.

El inmueble cuenta con una superficie construida cercana a los 700 metros cuadrados, emplazada en un terreno de casi 1.200 metros cuadrados. En el segundo piso se encontraría la oficina que utilizaría José Antonio Kast para sus labores.

Respecto a las características del lugar, Ex-Ante detalló que “es amplia pero sencilla, con dos ventanales hacia La Gloria, un escritorio grande de madera, dos asientos para visitas, además de una mesa de centro, dos sofás y otro par de sillas. Conecta con una sala de reuniones con telón y capacidad para entre 15 y 20 personas”.

En términos de infraestructura total, el recinto dispondría de “98 puestos de trabajo, 31 oficinas privadas, 18 baños, 12 estacionamientos, 2 comedores, una cocina con casino y 7 bodegas”, precisó el medio.

Este espacio funcionaría como centro operativo del Presidente electo y su equipo durante el período previo a su llegada a La Moneda, mientras se define la estructura definitiva del nuevo gobierno.

