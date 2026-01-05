Aseguran que la proclamación de José Antonio Kast encuentra a su gabinete ministerial prácticamente cerrado

En la víspera de su proclamación oficial como Presidente de la República ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), José Antonio Kast enfrenta este hito con gran parte de las definiciones de su futuro Gobierno ya tomadas, en un proceso que ha estado marcado por tensiones y señales cruzadas desde el mundo político.

Durante los últimos días, la conformación del gabinete del Mandatario electo generó debate interno, luego de presiones partidarias, condiciones públicas y la negativa de algunas figuras de Chile Vamos e independientes a asumir cargos ministeriales.

En ese contexto, la vocera de la oficina presidencial de Kast, Mara Sedini, salió a bajar el tono a la discusión y a fijar el marco bajo el cual se han tomado las decisiones. “El Presidente electo ha sido súper claro en que éste no será un Gobierno de cuoteos y él va a elegir a las personas que, a su parecer, son claves para llevar a cabo sus desafíos”, afirmó.

Sedini también señaló que serán “muchos los partidos” que tendrán representación en la próxima administración, aunque subrayó que existen “otros cargos que también son tremendamente relevantes”. “De repente se nos olvida salir de esa primera línea ministerial”, agregó, apuntando al rol que cumplirán subsecretarías, delegaciones presidenciales y jefaturas de servicio.

En Chile Vamos ya asumen que, salvo algunas excepciones, el gabinete será de confianza directa del líder republicano. “Los partidos estamos completamente fuera de las decisiones ministeriales”, reconoció un dirigente de la UDI.

De cara a la proclamación de este lunes, fuentes del entorno del Mandatario electo señalan que el proceso de definición se encuentra en su tramo final y que ha sido liderado directamente por Kast. “Está decidiendo prácticamente él solo”, comentan desde su círculo cercano.

Pese a los cuestionamientos surgidos en algunos sectores, desde el mundo republicano descartan tensiones internas en este proceso. “No existe esa discusión”, aseguran, enfatizando que las decisiones responden a la visión y conducción del próximo Presidente, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 11 de marzo.

PURANOTICIA